Tini Stoessel lanzó su nueva canción "El Cielo", que estaría dedicada a Rodrigo De Paul

El video dirigido por Malu Boruchowicz se grabó en Buenos Aires. Tini refleja su autonomía, la importancia de alcanzar paz y aceptación por una vida plena. Además, transmite una energía renovada y canta en libertad por haber dejado atrás un pasado complicado.

Este tema es el primero desde el lanzamiento de Un mechón de pelo, el cual se convirtió en uno de los álbumes más aclamados por Rolling Stone y Billboard. Además, viene de una participación con Coldplay en la canción We Pray.

Lo cierto es que la letra refleja lo sucedido con un amor y en redes sociales aseguran que es por Rodrigo De Paul: “Ojalá siguiera enamorada de vos, ojalá te viera como me ves vos. Mi corazón no te siente, aunque te ve. Ojalá no fuese tuya esta canción. Si te mentí, baby, te pido perdón. Si yo intenté quedarme y no me salió. Te juro al cien que a mí también me dolió”.

“Lo que pasó entre tú y yo, fue lindo mientras duró, -ró. Y no me arrepiento, aunque ya no quede nada. Y no me arrepiento, aunque nunca funcionó. Lo que pasó entre tú y yo, yo. Fue querer tocar el cielo y el cielo se cayó. Justo en el momento en el que yo te abrazaba. Y no fuiste tú, pero tampoco fui yo”, agregó.

Suma: “Cuando dices que no soy la misma de antes. Cuando dices que nunca te vi suficiente. Perdona, vos también decidiste quedarte. Pero, al menos, hoy, yo te lo digo de frente. ¿Qué nos pasó que no duró?. Nuestra canción se acabó de la nada. Si nos queríamos tanto, y ahora no. Si nos queríamos tanto, y no hay nada. Si el amor se acabó de la nada. Si el amor se me fue de la nada. En realidad, no fue de la nada”.