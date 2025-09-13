13 de septiembre de 2025 Inicio
Una explosión de gas en un bar de Madrid dejó 25 heridos

Ocurrió este sábado a la tarde en el barrio de Vallecas. Hay tres personas internadas en grave estado y otras dos muy graves. Aún no se confirmaron las causas exactas de lo sucedido.

Trabajaron 18 unidades de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Una explosión de gas en un bar de Madrid causó al menos 25 heridos, tres de ellos en estado grave y dos muy grave, según informes de Emergencias Madrid. El estallido, que ocurrió alrededor de las 15, afectó gravemente al bar "Mis Tesoros" y al edificio de viviendas ubicado encima, provocando una movilización masiva de equipos de emergencia.

La magnitud del incidente obligó a desplegar un operativo de respuesta inmediata. Un total de 18 unidades de bomberos del Ayuntamiento de Madrid se presentaron en el lugar para controlar la situación y comenzar las labores de desescombro. Simultáneamente, 13 unidades del Samur-Protección Civil y personal del SUMMA 112 atendieron a las víctimas, priorizando a los heridos más graves y trasladándolos a centros hospitalarios cercanos.

Las autoridades locales respondieron rápidamente para asegurar la zona y gestionar el flujo de personas y vehículos. La Policía Local cortó el tráfico en la calle Manuel Maroto para facilitar las tareas de rescate y seguridad, permitiendo que los servicios de emergencia trabajen sin interrupciones. Aún no se han confirmado las causas exactas del suceso, y se espera que los equipos de investigación ofrezcan un reporte oficial tras el análisis pericial del lugar.

El jefe de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Marín, ofreció detalles sobre el estado del edificio afectado. Marín señaló que la estructura de hormigón y acero sufrió daños "gravísimos" en un área de entre 50 y 60 metros cuadrados.

"El edificio ahora mismo está inestable, por eso no podemos permitir el trabajo, el grado de inestabilidad lo valorarán los técnicos y en función del grado de las actuaciones de consolidación estructural, pues decidirán cuándo se puede trabajar en el edificio", señaló.

