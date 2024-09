The Pink Floyd Exhibition, un viaje imaginario por la historia de la mítica banda

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

La recorrida dura entre una y dos horas, dependiendo del grado de interés del visitante. El orden de la visita es cronológico. Comienza con fotos, videos y artículos de cuando Pink Floyd todavía no se llamaba así y la figura de Syd Barrett era mucho más fuerte que la de sus compañeros, los estudiantes de arquitectura Roger Waters, Nick Mason y Richard Wright. Así se suceden momentos como las míticas presentaciones en el UFO Club y el Marquee con canciones emblemáticas como Interstellar Overdrive, Arnold Layne y See Emily Play, y la primera aparición televisiva de la banda.

A partir de ese momento, cada disco editado por la banda se convierte en una posta visual y sonora. La primera es The Piper at the Gates of Dawn (1967). La traumática salida de Barrett y la llegada de David Gilmour es la antesala al período en el que Pink Floyd comienza su etapa de transición de la psicodelia al rock progresivo, que se resume en los discos A Saucerful of Secrets (1968), Music from the Film More (1969), Ummagumma (1969), Atom Heart Mother (1970), Meddle (1971) y Obscured by Clouds (1972).

The Pink Floyd Exhibition Camila Alonso Suarez

La etapa de los setenta es la más apasionante de la exhibición porque sintetiza el mejor período de la banda, probablemente el mejor período experimental y compositivo de un grupo de rock de toda la historia. Se trata de la saga discográfica que comienza con The Dark Side of The Moon (1973), sigue con Wish You Were Here (1975), Animals (1977) y termina con The Wall en 1979.

En cuanto a los objetos que se pueden ver sobresalen instrumentos originales, agendas, letras manuscritas, contratos firmados y ropa de los músicos. Otra atracción es el arte de tapa de los discos, a cargo del colectivo Hypgnosis, y algunas de las figuras de la emblemática película de Alan Parker, estrenada en 1982.

The Pink Floyd Exhibition Camila Alonso Suarez

La década del ochenta llega con The Final Cut, que marca el final de Waters en la banda para dar comienzo a una nueva etapa que tuvo a Gilmour como amo y señor del grupo. De las camas de A Momentary Lapse of Reason (1987) pasamos a los trajes iluminados de Delicate Sound of Thunder (1987) y luego, en una sala contigua, se presentan las imponentes figuras de la portada de The Division Bell (1994) y la lucecita oscilante de Pulse (1995).

El final llega con The Endless River, el álbum que Gilmour y Mason completaron en 2014 en honor al fallecido Richard Wright. Pero todavía queda algo más, una última sala para sentarse y disfrutar en una pantalla de distintos videos y shows que el grupo dio a lo largo de su historia.

The Pink Floyd Exhibition Camila Alonso Suarez

Antes de salir del pabellón y volver a la cruda realidad porteña, el visitante debe atravesar con resignación el shop de merchandise donde los cd’s cuestan entre 20 mil y 75 mil pesos, los vinilos 200 mil y las remeras 35 mil.

The Pink Floyd Exhibition tiene el aval de los miembros de Pink Floyd, contó con la curaduría de Aubrey Powell y La visión artística de la muestra fue moldeada por los diseñadores de Stufish, arquitectos de entretenimiento y diseñadores de escenario de la banda de larga data.

Dónde y cuándo ver The Pink Floyd Exhibiton

La muestra estará al menos hasta diciembre en el Pabellón Frers de La Rural. Ingreso por Avenida Santa Fe 4363.

Martes a jueves 12 a 20.

Viernes y sábados 10 a 21.

Domingo 10 a 20.

Dónde comprar las entradas y cuánto cuestan

Las entradas para la exposición estarán a la venta en www.laruralticket.com.ar y https://www.pinkfloydexhibition.com.ar/.

Jueves, viernes, sábado, domingos y feriados:

Menores $18.000 Adultos $30.000

Martes y miércoles