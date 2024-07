The Gypsy Queens: la banda que musicaliza las fiestas de Elton John, David Beckham y Bono

Una banda que empezó haciendo arte callejero y tocando en los recovecos de Niza, Francia, pasó a ser la favorita de los ricos y famosos en toda Europa y llegó a tocar para importantes jefes de estado. En un mano a mano con el líder de la agrupación nos adentramos en la evolución de estos músicos con repertorios multi lingüísticos y con un estilo vocal rico comparado al de The Beach Boys o The Beatles.

Esta transición no fue planeada, sino más bien un giro fortuito del destino. "No es que apuntamos a eso, es que es lo que pasó", explicó con una mezcla de sorpresa y humildad el líder y cara conocida de la banda, Didier Casnati. Comenzó su viaje tocando en Niza para ganarse la vida, encontró su camino hacia los restaurantes y eventualmente a las fiestas privadas más exclusivas.

Una de las historias más intrigantes fue cómo la banda fue descubierta por Bono, el icónico líder de U2: "Una señora que es dueña de un restaurante muy famoso en Niza, donde van desde Bono a Sarkozy. Nos oyó tocar en la calle y nos dijo: 'Están perdiendo su tiempo. Vengan a mi restaurante un día'. Tengo de invitado a Elton John en una fiesta y me gustaría que vinieran a tocar. Y uno de los invitados será Bono".

La sorpresa no terminó ahí. Elton John también se convirtió en un admirador de la banda después de escucharlos en el mismo estaurante. "Conocí a Bono por Elton John, tocamos y él quedó impresionado", recordó Didier con una sonrisa y confesó que la canción favorito del Sir Elton para escuchar en vivo es Build Me Up Buttercup, de The Foundations y no dejó de regalarle a C5N música un pedacito de su interpretación.

Casnati también habló sobre cómo la banda siempre ha tenido una perspectiva internacional, lo que les ha beneficiado enormemente. "Siempre hemos tenido una internacionalidad en el grupo, y yo me di cuenta muy rápidamente que era una ventaja enorme, porque en las fiestas que tocamos siempre son internacionales. Hay huéspedes de todos lados", explicó. Esta diversidad les permitió conectarse con públicos de diferentes culturas y orígenes, enriqueciendo su música y su experiencia.

Entre las muchas anécdotas que compartió el líder de The Gypsy Queens, una en particular destacó por su humor. Recordó una ocasión en la que estaban jugando al fútbol con un hombre tatuado, sin darse cuenta de su identidad. "Había una cancha de fútbol, fuimos a jugar y habían tres niños que jugaban muy bien. Este señor con muchos tatuajes sentado a mi lado dijo: 'Sí, sí, juegan bien.' Después descubrimos que era David Beckham", rememoró entre risas.

La idea de la banda es que el público latino conozca su historia y puedan hacerse camino por estos lados. Hay que recordarles que los fans argentinos son más enérgicos que los seguidores europeos y una vez que se presentan acá no van a querer dejar de vistarnos nunca. La entrevista culminó con una interpretación especial de "una que nos sabemos todos", con su carisma habitual, accedió y tocó Volare propiciando una ovación de los presentes en la nota.

La historia de The Gypsy Queens es un testimonio de cómo el talento, la pasión y un poco de suerte pueden transformar vidas. Desde tocar en las calles hasta ser invitados a eventos exclusivos, la banda ha recorrido un largo camino, llevando consigo la esencia de su música y la autenticidad de sus raíces. "Para nosotros es importante, porque si ellos que conocen la música mejor que todos, nos eligen para musicalizar sus momentos felices, algo estamos haciendo bien", dijo Didier refiriéndose a las figuras icónicas que han reconocido su talento.