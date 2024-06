The Boys: se conoció el escalofriante objetivo de Firecracker con Homelander

Con la inclusión de Firecracker en The Seven , el grupo de siete superhéroes de Vought en The Boys, una escena fue viral tras una investigación de uno de los televidentes. Durante una infiltración de Frenchie (Tomer Capon) en la habitación de esta mujer, se pudo ver que entre sus posesiones había un frasco de metoclopramida .

Las pastillas prescriptas para Misty Tucker Gray, el nombre humano para el personaje interpretado por Valorie Curry, son utilizadas normalmente para aumentar la cantidad de leche materna humana. Esto está conectado de forma directa con Homelander (Antony Starr), ya que este personaje tiene una obsesión con esa bebida.

The Boys pastillas Firecracker La aparición del frasco de metoclopramida no fue una escena al pasar. Captura Amazon Prime Video

Durante la introducción de Firecracker a Homelander, ella le dijo e insistió en múltiples ocasiones que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él, por lo que esto confirma hasta dónde llega esa revelación. En las primeras temporadas, el personaje interpretado por Starr tomaba la leche de Madelyn Stillwell (Elisabeth Shue), una situación extremadamente controversial que traumó a una gran parte de la audiencia.

Esta obsesión no fue dejada en el pasado por el líder de The Seven, ya que en varias ocasiones se mostró que tiene un cajón secreto en su habitación con múltiples frascos de este líquido. Por eso, en alguno de los próximos episodios de The Boys, es muy probable que estos personajes protagonicen una escena alrededor de esta temática.

