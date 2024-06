La nueva edición de The Boys, sin embargo, tiene un camino bastante identificable en los tres primeros episodios que liberaron a la prensa, no embarra la experiencia, sino que la repite y mejora. Es más, la nueva dinámica que profundiza en el temperatura social por consecuencia de los actos de estos personajes antes descritos, tiene mucho que ver con los sucesos de Estados Unidos, Argentina, Brasil y más.

The Boys debutó con "Department of Dirty Tricks", "Life Among the Septics" y "We'll Keep the Red Flag Flying", los tres primeros capítulos de la cuarta temporada en exclusiva por Prime Video.