Insólito: Homelander de The Boys es portada de la revista Time y la ficción se hizo realidad

En el mano a mano con este popular medio gráfico, señalaron que el capitán de The Seven habló sobre verdad, justicia y violencia política. Además, demostraron estar "comprados" por Vought, la empresa central de The Boys, realizando un informe muy a favor del personaje en lo que será un extenso juicio durante la serie.

Homelander The Boys Revista Time Homelander fue distinguido como el superhéroe del año. Revista Time

La traducción completa de la entrevista de Time a Homelander

A continuación, toda la entrevista entre la Revista Time y Homelander traducida al español:

Time: En primer lugar, ¡felicidades por haber sido nombrado Superhéroe del Año de Time! ¿Qué se siente al recibir un honor tan prestigioso?

Homelander: No me malinterpretes, tienen una gran revista. Por supuesto que me siento honrado, pero elogios como este... Digamos que no son lo que me saca de la cama por la mañana. Piénsalo: si yo no salvo a la gente, ¿quién lo hará? Sin mí, el mundo ardería. Literalmente. Fuego y sangre.

T: Siendo una persona tan tremendamente influyente, ¿qué espera que la gente se lleve de este honor? ¿Qué espera inspirar en los corazones y las mentes de las personas?

H: Un poco de respeto estaría bien. Ya sabes, con todo el odio y la discriminación y simplemente... Acusaciones legales completamente infundadas que se lanzan últimamente contra los superhéroes, espero que esto haga que la gente se detenga y piense en todos los sacrificios que hacemos por ellos. Y tal vez se sientan inspirados a ser héroes a su manera.

T: Como individuo tan destacado, ¿cómo se ve a sí mismo en la historia de la humanidad? ¿Cómo espera ser recordado por las generaciones futuras?

H: Eso hace que parezca que ya pasé mi mejor momento. Los logros por los que quiero que me recuerden... Ni siquiera han sucedido todavía. Pero debo decir que es difícil imaginar tu legado cuando tanta gente está diciendo mentiras sobre ti. Es útil tener en cuenta lo que atravesaron Jesús, Gandhi y el Dr. King, y lo despreciados que fueron durante su época. Qué… enojados deben haberse sentido. Pero mírelos ahora; son leyendas.

T: ¿Qué te gusta hacer para divertirte? ¿Cómo se descomprime el mayor superhéroe de Estados Unidos? ¿O incluso tienes días libres?

H: Los terroristas y ladrones de bancos no se toman días libres, entonces ¿por qué debería hacerlo yo? Pero hago tiempo para mi hijo Ryan. Ser padre ha cambiado mis prioridades profundamente. Tenemos la tradición de volar juntos al Bronx para ver un partido de béisbol y, de camino a casa, pasamos por Coney Island para comer esos increíbles perritos calientes: pura comida americana. También me encantan los batidos cremosos y deliciosos. Pero también disfruto mucho jugando Vought Tournament of Heroes con Ryan.

T: ¿Con qué héroe juegas?

H: ¿Por qué querría ser alguien más que yo?

T: Mencionaste a tu hijo Ryan, a quien recientemente revelaste al público. También resulta ser el primer superhéroe nato. ¿Qué esperas ver para él?

H: Bueno, ciertamente espero dejarle el mundo como un lugar mejor de lo que lo encontré. Un lugar más limpio. Preguntaste sobre el legado: Ryan es mi legado. Un día, dentro de mucho tiempo, la gente tendrá que buscar la salvación en él en lugar de en mí. Se podría decir que es mi regalo para el mundo. Como en la Biblia, Dios también nos dio a su único hijo. Así que le estoy enseñando todo lo que puedo, pero él también tendrá que abrir su propio camino. No podrá montar mi capa toda su vida.

Homelander con su hijo Ryan The Boys Ryan tendrá un papel muy importante junto a su padre Homelander. Amazon Prime Video

T: Entre la muerte de Queen Maeve, Stormfront resultando ser una nazi y tu ruptura pública con Starlight, ciertamente has amado y perdido mucho en tu vida. ¿Qué te ha enseñado el desamor? ¿Y crees que alguna vez volverás a salir con otro compañero de trabajo?

H: He tenido mi parte de angustia y eso me enseñó algo sobre mí mismo: mi mayor defecto es que soy demasiado confiado. Y me ha costado caro. Pero dicen que el músculo más fuerte del cuerpo humano es el corazón. Incluso cuando eres tan fuerte como yo.

T: ¿Es eso cierto? He oído que son los músculos de la mandíbula.

H: Deberías comprobar tus fuentes al respecto. De cualquier manera, mi corazón es resistente. No voy a renunciar a encontrar una mujer encantadora que merezca mi confianza.

T: ¿Qué opinas de la posibilidad de que Victoria Neuman sea la próxima vicepresidenta, dado que dirigió la FBSA y ha construido su carrera responsabilizando a los superhéroes? ¿Le preocupa la posibilidad de que ella ocupe un nuevo puesto tan destacado en el gobierno, con aún más poder?

H: Bueno, mira, Victoria es una amiga. Tenemos una relación muy especial. Nada romántico, aunque he visto la forma en que el corazón de su hija da un vuelco cuando mira a Ryan... [risas] Él me va a matar por decir eso. Y, francamente, podría conseguir algo mejor.

Pero sí, tengo preocupaciones. Bajo la dirección de Victoria, la FBSA persiguió injustamente a muchos superhéroes decentes y trabajadores. Tomemos como ejemplo a Ezequiel. Cristiano amante de Dios. Verdadero patriota. Pero unos cuantos "denunciantes" anónimos inventan alguna [insulto] y su vida queda arruinada. Y para que conste, estuve en su isla y no vi evidencia de una "mazmorra de humillación de cornudos".

De todos modos. Victoria afirma que ella y [el candidato presidencial Robert] Singer quieren crear un nuevo puesto en el gobierno para darles a los superhéroes "un asiento en la mesa". Lo cual, sinceramente, es el peor tipo de tokenismo. Merecemos más que un asiento: si alguien va a aprobar leyes que regulen a los superhéroes, ¿no debería ser un superhéroe?

Victoria Neuman The Boys Victoria Neuman será candidata a Vicepresidente en la cuarta temporada. Amazon Prime Video

T: ¿Creen que deberían regularse ustedes mismos?

H: ¿Quién está mejor calificado? Mire, he apoyado todas las administraciones presidenciales desde que me uní a The Seven. Una administración Singer-Neuman no va a cambiar eso, cualesquiera que sean nuestras diferencias de opinión. Victoria es una chica inteligente. Me dejaría boquiabierto si al final no hiciera lo correcto.

T: Recientemente, ha habido una reacción violenta por parte de muchos superhéroes, así como de sus seguidores, el movimiento Hometeamer, contra la llamada "Teoría crítica de los superhéroes" y el movimiento "Desfinanciar a los Super". ¿Cómo respondes a todo esto?

H: Sabes, me alegra que lo menciones porque es algo muy terrible que está sucediendo en nuestro país. Algunas personas realmente desagradecidas están promoviendo estas ideas de odio porque quieren derribar a sus héroes, y deberías preguntarte por qué. ¿Qué tipo de persona se beneficia de un mundo sin superhéroes? Sin orden... Y justicia. Es por eso que la mafia del despertador, los Starlighters, son tan insidiosos; están tratando de derribar nuestra casa desde adentro.

T: En cuanto al tema del movimiento Hometeamer, ha habido informes de que sus seguidores se comportan violentamente en todo el país, especialmente hacia los Starlighters. ¿Condenas tal violencia? ¿Y afirmará ahora, categóricamente, que la violencia política está mal y que sus partidarios deberían abstenerse de ella?

H: En primer lugar, no hay pruebas de que la violencia haya sido cometida por mis seguidores, que son personas muy buenas. ¿Cómo sabemos que no fueron ataques de bandera falsa por parte de Starlighters, o incluso de agentes del estado profundo de la FBSA?

Algo que sus lectores tal vez no sepan sobre mí es que soy un poco un erudito histórico. Nuestra nación nació de un levantamiento violento. La única razón por la que el rostro del Rey no está en nuestro dinero es por héroes como George Washington, quien dijo que el árbol de la libertad debe ser regado con la sangre de patriotas y tiranos [nota del editor: Homelander se refería a la cita de Thomas Jefferson]. Lo que quiero decir es que si la única herramienta que le dejas a un patriota es la violencia, no te sorprenderá que la utilice.

Pero para responder a su pregunta, la violencia política es aborrecible y yo nunca la apoyaría.

Erin Moriarty, Starlight en The Boys Starlight tendrá un papel contra Homelander bien marcado. Instagram @erinelairmoriarty

T: Ahora, algunas preguntas más difíciles. Por supuesto, tenemos que abordar el elefante en la habitación. Después de que usted mató a un civil en Vought Square, la protesta pública ha sido fuerte y crítica. Queremos darle la oportunidad de abordar esto, en sus propias palabras.

H: Estaré feliz de responder a tus preguntas. Excepto esa. Mis abogados me han aconsejado que no haga comentarios. Pero debo decir que no estoy de acuerdo con el término "civil". Los civiles no atacan a los niños. Y mucha gente dice que ese matón era un pedófilo de Antifa. [Homelander hace una pausa] ¿Tienes hijos?

T: ¿Yo? No.

H: Entonces no tienes idea de lo que significa proteger a tu familia. Pero el pueblo estadounidense lo sabe. Recibo las cartas más hermosas de personas que me agradecen y elogian por lo que hice.

T: Después de la explosiva noticia de los últimos años de que los superhéroes no nacen de forma natural como un milagro de Dios, sino que se fabrican utilizando el Compuesto V, una sustancia química producida por Vought International, ¿crees que esto ha disminuido la mística de los superhéroes de alguna manera?

H: Estas son algunas preguntas desagradables, Revista TIME.

Gen V La trama de Gen V tendrá un papel muy importante en The Boys. Amazon Prime Video

T: No tienes que...

H: No, escucha, preguntaste y te voy a responder. ¿Por qué debería disminuir a los superhéroes? ¿Un bebé nacido de un tubo de ensayo es un milagro menor? Por supuesto que no. La mano de Dios estaba obrando cuando todos nosotros fuimos creados, incluso usted. Su mano simplemente se demoró un poco más sobre algunos de nosotros.

T: Independientemente de dónde vengan los superhéroes, la aprobación pública entre sus seguidores nunca ha sido tan alta. ¿Qué tiene Homelander que atrae al estadounidense común y corriente?

H: Es muy sencillo, de verdad. Ellos saben que los amo. Los entiendo, sé lo que realmente quieren y lo que hay en sus corazones, y puedo ayudarlos a conseguirlo. Puedo decirle la verdad al poder de una manera que ellos no pueden. Y no, no soy uno de ellos. Soy mejor. Y no me avergüenza decirlo. Es bueno tener a alguien a quien admirar.

T: ¿A quién admiras?

H: Alguien tiene que estar por encima de todo, mirando hacia abajo. Velando por todos.

T: ¿Qué sigue para los superhéroes este año? ¿Cuál es su visión de Vought como empresa en el futuro?

H: Mucha gente no sabe que mi sentido del olfato está tan afinado como mi visión. Por eso sé que te duchaste con el gel de baño exfoliante profundo Black Noir esta mañana y te lavaste los dientes con la pasta de dientes Brave Maeve Mango Mint. Mi punto es: fabricamos los productos que los estadounidenses usan todos los días y eso no va a cambiar.

Pero podemos hacer mucho más. Pensar en una empresa, incluso una tan grande y exitosa como Vought, como simplemente un medio para ganar dinero, es... reduccionista. Deberíamos implicarnos en todos los aspectos de la vida pública y privada. Deberíamos estar en todas partes. Victoria Neuman quiere darnos un asiento en la mesa, yo digo ¿por qué quedarse ahí? Quizás algún día incluso tengamos un superhéroe en la Casa Blanca.

T: ¿Están los estadounidenses listos para votar por un superhéroe?

H: Estados Unidos necesita desesperadamente un liderazgo fuerte. Si los prejuicios de la gente se interponen en ese camino... Entonces el gran experimento democrático de nuestros padres fundadores ha fracasado. Quizás sea hora de probar algo nuevo.