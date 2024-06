El creador de The Boys confirmó que una de las mejores escenas se filmó una sola vez: "Todo auténtico"

Victoria Neuman y Billy Butcher protagonizaron la escena más viral de The Boys.

El guionista y director estadounidense Eric Kripke , creador de la serie The Boys, confirmó que el final del primer capítulo de la cuarta temporada fue "real" , ya que la reacción de la actriz Claudia Doumit casi la hace romper su personaje.

Durante los últimos momentos del primer episodio de la nueva temporada de The Boys, Victoria Neuman (Claudia Doumit) recibe un mensaje de Billy Butcher (Karl Urban) que la hace reírse de una forma muy real. Esto se recibió de esta manera por el público ya que fue una reacción sincera , según confirmó Eric Kripke en su cuenta de X (ex Twitter).

"Esta fue la verdadera reacción de Claudia al ver la imagen por primera vez. Todo auténtico", confesó el creador de la exitosa serie de Amazon Prime Video. De esta manera, reveló que solo hubo una toma de esta escena, ya que para que la reacción se mantenga igual de llamativa, la actriz no pudo filmarla más de una vez.

Por otro lado, con motivo de lo viral que fue la escena en redes sociales, Kripke contó lo siguiente: "El culo de The Boys no es de Butcher (ni de Karl). Contratamos a un modelo (no sé su nombre). Elegí la foto basándome en unas 20 tomas de ano diferentes. Sí, Hollywood es una glamorosa fábrica de sueños". Con estas palabras, evidenció que su humor es el mismo que se maneja en la serie.

Eric Kripke The Boys escena viral Eric Kripke generó muchas risas con su revelación sobre The Boys. X (ex Twitter)

La Revista Time le dio su nueva portada al personaje Homelander de la serie The Boys, la cual estrenó su cuarta temporada, y esto se utilizó como una publicidad por parte de Amazon Prime Video.