Terence Blanchard, uno de los trompetistas de jazz más importantes, llega a la Argentina

Grabado en febrero de 2020 en Mo Austin Recording Studio en UCLA justo antes de los cierres de Covid-19, Absence comenzó como un proyecto para mostrar gratitud a Wayne Shorter. "Sabía que Wayne no se sentía bien en ese momento, así que quería honrarlo para hacerle saber cuánto ha significado para mí", expresó Blanchard, quien hoy vive en Los Ángeles y en su Nueva Orleans natal.

Terence Blanchard: NPR Music Tiny Desk Concert

"Este álbum trata de composición, no solo de sus obras, sino de escribir nuestra propia música para ver cuánto nos ha influido”, indicó el músico.

El músico se destaca como autor y arreglista de bandas sonoras de películas y fue nominado dos veces al Premio Oscar (más recientemente por su colaboración con Spike Lee en Da 5 Bloods), destacado como compositor de ópera en dos ocasiones, cuyo Fire Shut Up in My Bones abre la temporada 2021-2022 de la Ópera Metropolitana de Nueva York. Es el primer afroamericano en tener una ópera en el Met.

Terence Blanchard en el Coliseo: precios de entradas

Las entradas del concierto podrán ser sacadas por la página de ticketek: https://www.ticketek.com.ar/terence-blanchard/teatro-coliseo, con precios desde $5320 hasta $8500.