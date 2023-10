Adabel Guerrero: "Mi cuerpo me mortificó muchos años"

La bailarina Adabel Guerrero comentó los duros comienzos en su carrera de danza clásica , vocación que la acompaña desde los 8 años, pero que tuvo un quiebre cuando pasó de niña a adolescente: "Mi cuerpo a mi me mortificó muchos años".

En el programa El Diario De Mariana en América, la vedette reveló sus inicios como bailarina: "Mi sueño siempre fue lo clásico, era mi sueño", "Yo soñaba con ser la mejor bailarina del Teatro Colón, bailar el Lago de los Cisnes y La Sílfide" y remarcó: "Cuando me desarrollé y me empezaron a crecer las curvas de mujer a mi me volvían loca con que estaba gorda".