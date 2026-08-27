27 de agosto de 2026 Inicio
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Santa Cruz: inauguraron nuevo sistema de balizamiento para la navegación nocturna en Punta Loyola

El gobernador Claudio Vidal presentó la obra, que mejora la seguridad operativa y fortalece la actividad productiva y logística de la provincia, y cuestionó que hayan pasado "30 años sin inversiones".

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Punta Loyola

Punta Loyola, en Santa Cruz, recupera la navegación nocturna con el nuevo sistema de balizamiento.

Gobierno de Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó la inauguración del nuevo sistema de balizamiento del puerto de Punta Loyola, una obra que permitirá recuperar la navegación nocturna después de décadas y mejorar de manera sustancial la operatoria de buques carboneros y petroleros. La inversión moderniza integralmente las ayudas a la navegación y fortalece una infraestructura clave para el desarrollo productivo y logístico de la provincia.

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Las características del nuevo sistema de balizamiento para la navegación nocturna en Punta Loyola

La obra contempla nuevas torres de señalización, enfilaciones, balizas luminosas y ayudas electrónicas de última generación, reemplazando infraestructura que había superado ampliamente su vida útil. El nuevo sistema permite optimizar el ingreso y egreso de embarcaciones hacia la rada interior y el muelle Presidente Arturo Illia, con mayores condiciones de seguridad y precisión.

Uno de los principales avances es la recuperación de la operación nocturna. El deterioro del antiguo balizamiento había obligado durante años a restringir las maniobras a las horas de luz, condicionando la actividad portuaria y generando demoras para los buques que debían compatibilizar su ingreso con las mareas altas. Con las nuevas señales luminosas LED, sistemas de sincronización y monitoreo permanente, Punta Loyola vuelve a estar preparada para operar durante la noche.

Durante el acto, Vidal destacó la importancia de recuperar infraestructura vinculada directamente con la producción y cuestionó la falta de inversiones sostenidas durante décadas.

“Treinta años de abandono y de desidia”, afirmó el mandatario al referirse al estado en que se encontraban distintas áreas estratégicas de la provincia. En ese sentido, remarcó que la actual gestión decidió volver a colocar a la producción, el trabajo y los procesos de industrialización entre las prioridades para transformar el futuro de Santa Cruz.

El gobernador recordó además que las limitaciones operativas del puerto tuvieron consecuencias concretas durante operaciones recientes vinculadas con la salida del carbón, cuando embarcaciones debieron permanecer esperando porque la pleamar coincidía con horarios sin luz y no existía un sistema de balizamiento que permitiera realizar las maniobras nocturnas.

Una nueva fisonomía para Punta Loyola

El interventor de YCRT, Pablo Gordillo, explicó que la puesta en funcionamiento del sistema modifica sustancialmente la capacidad operativa del puerto. Señaló que las nuevas balizas permitirán realizar ingresos y egresos durante la noche tanto de buques carboneros como petroleros, aportando mayor eficiencia y previsibilidad a las operaciones.

La modernización incorpora además tecnología asociada al concepto de Puerto Inteligente, mediante señales AIS reales, sintéticas y virtuales que pueden visualizarse en los sistemas electrónicos de navegación de los buques. A esto se suma la posibilidad de monitorear remotamente cada ayuda a la navegación, mejorando su confiabilidad y mantenimiento.

Por su parte, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, destacó que petróleo y carbón forman parte de la identidad productiva santacruceña y sostuvo que recuperar la infraestructura portuaria constituye una condición indispensable para volver a poner en movimiento el potencial económico provincial.

Ricci remarcó además la articulación entre el sector privado, el Estado Nacional y el gobierno provincial como una herramienta central para concretar proyectos que permitan generar producción y trabajo.

Infraestructura pensada para el crecimiento

La obra no solamente responde a las necesidades actuales de Punta Loyola. Su configuración fue proyectada considerando la evolución futura de la terminal, incluyendo la posibilidad de operar con embarcaciones de mayor porte y acompañar nuevos desarrollos logísticos durante las próximas décadas.

El gobernador Claudio Vidal encabezó la inauguración del nuevo sistema de balizamiento nocturno en Punta Loyola.

El gobernador Claudio Vidal encabezó la inauguración del nuevo sistema de balizamiento nocturno en Punta Loyola.

Así, el gobierno provincial continúa avanzando en la recuperación de infraestructura estratégica para que Santa Cruz pueda ampliar su capacidad productiva, mejorar su competitividad y generar mejores condiciones para sostener y crear empleo.

La recuperación de la navegación nocturna representa, en ese sentido, mucho más que una mejora técnica: significa devolverle a Punta Loyola una capacidad fundamental para que el puerto pueda acompañar el desarrollo del carbón, el petróleo y las nuevas oportunidades productivas de la provincia.

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