Elizabeth Hurley disfrutó de la pileta con una microbikini roja que causó furor

Elizabeth Hurley vistió una microbikini roja y marcó tendencia con su look. La actriz llamó la atención de sus seguidores con un reel en Instagram, en donde lució un traje de baño en una pileta. La modelo se encuentra en Tailandia disfrutando de un viaje, mientras sigue sorprendiendo a sus fans a sus 58 años.

En el video, la modelo se mostró disfrutando del spa en un resort de lujo, el Chiva Som, vistiendo una microbikini roja vibrante de su propia línea de trajes de baño, valorada en aproximadamente $176 USD. La actriz, fiel a su estilo, eligió un conjunto que combina perfectamente con el entorno paradisíaco, añadiendo un toque de glamour a su experiencia de vacaciones. El look contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless de tiro bajo.

Elizabeth Hurley microbikini.png

“La despedida es un dolor tan dulce, glorioso Chiva Som. Volveremos”, escribió en el texto de la publicación. Parte de sus 2.8 millones de seguidores en la plataforma reaccionaron con miles de "me gusta" y comentarios, en donde elogiaron su look y la felicitaron por su viaje. Sin dudas, la actriz es una figura muy querida, con muy buena interacción con sus fans, reafirmando su influencia no sólo en la moda sino también en el mundo digital.

microbikini Elizabeth Hurley Instagram

Elizabeth Hurley micro bikini Instagram

Evangelina Anderson anticipó cuáles serán las microbikinis de la temporada de verano

Evangelina Anderson posó con dos modelos de microbikinis y adelantó la moda del verano. La influencer compartió un video en sus redes sociales en donde mostró cuál será la tendencia en la próxima temporada. En primer lugar lució un traje de baño con lurex negro, mientras que segundos después se la pudo ver posando con un tono petróleo. De esta manera, se afianza el lurex como el protagonista en la elección de las famosas para la próxima estación.

La modelo compartió un video en donde se la pudo ver luciendo distintos trajes de baño que forman parte de su colección favorita de microbikinis para el verano. En un primer momento se mostró con un diseño que incluyó el lurex, una tendencia que marca el rumbo en la moda de trajes de baño.

Evangelina anderson microbikini negra Instagram

En los primeros segundos, la influencer luce una microbikini negra con lurex, una elección que nunca pasa de moda. Este color siempre aporta sofisticación y combina de manera perfecta con los sutiles hilos brillantes. Esto crea un contraste que resalta su figura y le aporta estilo. El conjunto de dos piezas incluyó un corpiño rectangular, mientras que para la parte inferior optó por una bombacha colaless con tiras regulables en los costados.

microbikini evangelina anderson negra Instagram

La segunda microbikini consistió en un conjunto en tono petróleo, un color profundo que le suma una nota de extravagancia a esta colección. Este traje de baño de dos piezas contó con el mismo diseño de corpiño rectangular y bombacha colaless con tiras ajustables en los costados de la cadera.

Evangelina Anderson verdemicrobikini Instagram

Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y comentarios, en donde elogiaron no sólo el diseño de las microbikinis que eligió para presentar, sino también la producción y el trabajo que realizó. De esta manera, confirma que las microbikinis con lurex serán la tendencia más importante para la próxima temporada, por lo que será usual ver a modelos y famosas vistiendo estos diseños en sus tardes de playa o pileta.