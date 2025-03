Telefe fue acusado de fraude por un participante de Gran Hermano: "Es la narrativa que quieren dar..."

Mientras se encontraba en el patio, durante una conversación con Marcelo Carro, Bati expresó: "Ahora, esa es la narrativa que le quieren dar. Santiago no es ningún héroe y Ulises no es ningún villano". Con estas palabras, dejó en claro toda su bronca y apuntó contra Telefe de forma sorpresiva, ya que reveló que los tapes que muestran no son la realidad de la casa.