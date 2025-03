Un grupo de influencers intentó meterse en la casa de Gran Hermano: el video

El intento fracasó y no pudieron entrar.

Los streamers El Wandi, Oky y Escobedito intentaron ingresar a la casa de Gran Hermano en pleno programa en vivo , pero no pudieron. La idea de los tres influencers era poder darle cigarrillos a una de las jugadoras, pero fueron advertidos por la Policía.

“Vimos que los participantes de Gran Hermano estaban con muchas ganas de fumar. Y dije: ‘me colé una vez en la casa de GH, porque no dos’ y con cigarros”, dijo El Wandi mirando a cámara.

Pero cuando se acercaron, no todo fue fácil porque tenían actitud sospechosa, ya que también se autogrababan para luego subirlo a las redes sociales.

Al acercarse a la zona, dos mujeres policías los frenaron por las denuncias de los vecinos que habían llamado asegurando que su comportamiento era raro y también alertándolos por una posible entrada a la casa.

No todo fue pacífico porque esto fue grabado por uno de los tres influencers. Fue entonces que la Policía indicó: “Bajá el teléfono, no me podés filmar. Están llamando los vecinos. Les voy a pedir que se retiren”. ¿Volverán a intentar?