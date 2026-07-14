El Gobierno admitió que el modelo económico presenta "amenazas" para los sectores productivos El vocero presidencial Adrián Ravier aseguró que Argentina atraviesa una modificación en la matriz productiva: "Si uno cambia el modelo de economía cerrada por un modelo modelo de economía liberal, puede generar grandes oportunidades, pero que se van a poder visualizar en el mediano y largo plazo". Por Agregar C5N en









La industria, uno de los sectores más golpeados por las políticas de Javier Milei.

El Gobierno admitió que sus políticas económicas conllevan una "amenaza" para los sectores productivos, mientras que las "grandes oportunidades" que genera el modelo liberal "se van a poder visualizar con el tiempo, en el mediano y largo plazo, mientras que en lo inmediato hay un desafío para los que en este momento están produciendo".

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró este martes en conferencia de prensa que la Argentina atraviesa una modificación en la matriz productiva. "Hay un en cambio brusco y, con Javier Milei, las economías regionales están teniendo un renacer espectacular. Lo mismo en materia de exportaciones ganaderas, de pymes, de servicio profesionales, en administración financiera", enumeró.

"Ahora, en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayor parte de la manufactura, producto de aquel viejo modelo de sustitución de importaciones, es cierto que hay más tensiones porque están entrando productos importados y eso puede generar un cambio en la matriz productiva. Lo que yo digo en este sentido es que alguno podrá mostrar la foto de una empresa que cierra, como fue en su momento el caso de Fate y familias o personas que pierden sus puestos de trabajo en esa fábrica, pero al mismo tiempo hay generación de empleo en otros sectores porque de otro modo la tasa de desempleo no podría permanecer igual como ha permanecido en desde que Milei es presidente", enfatizó.

El funcionario concedió que "si uno cambia el modelo de economía cerrada por un modelo modelo de economía liberal, de economía abierta, ese cambio puede generar grandes oportunidades, pero que se van a poder visualizar con el tiempo, en el mediano y largo plazo, mientras que en lo inmediato hay una amenaza y un desafío para los que en este momento están produciendo". "Entonces, hay tensiones, creo que es normal que ocurra en un país que decidió cambiar de modelo", sintetizó.

"Hay sectores que se tienen que transformar, que tienen que enfrentar el desafío, mientras que hay otros sectores que tienen un dinamismo más claro. Este es el proceso, yo creo que el correr del tiempo la Argentina va a ir bajando el desempleo, va a haber mucha más inversión extranjera directa con los RIMI, RIGI y eventualmente Súper RIGI que vamos a tener, que ya están aprobados, que van avanzando semana a semana. Si nosotros sumamos esos miles de millones de dólares de inversiones que se van a ejecutar en los próximos años, estamos hablando de un cambio enorme para la Argentina", concluyó.