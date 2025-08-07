La Voz Argentina: Soledad respondió a la polémica por un inesperado escándalo con un familiar La artista se refirió al escándalo que generó el padre de uno de los aspirantes, luego de que haber decidido eliminar a dos contrincantes en una misma batalla. “Es duro”, indicó.







La Sole se refirió a la polémica con un familiar de La Voz Argentina. Redes sociales

La Voz Argentina atravesó un polémico episodio en los últimos días porque dos participantes quedaron eliminados por decisión de Soledad y uno de los familiares de los aspirantes se quejó en pleno programa. Ante esto, la artista hizo su descargo: “Es duro, pero lo tenemos que hacer”.

Sucede que, luego de que Segundo Maciel y Máximo Medina se presentaron a cantar con la canción Yo quisiera de Reik, pero no convenció al jurado:“Cumplieron con la batalla, pero no sentimos que tuvieran ganas de romperla, sabiendo que puede ser la última chance de cantar”. Y directamente Soledad opinó con dureza: “No fue una buena noche. Sufría por ustedes”.

“Hoy ustedes tienen que salir a comerse el mundo. Se los digo con cariño, como si fueran mis hijos. Tómenlo con mucho amor, a pesar de que parezco hoy la mala de la película. Porque no tiene que ver con eso, tiene que ver con ver las cosas desde otro lugar y aprovechar las cosas desde otro lugar. Yo hoy no me voy a quedar con ninguno de los dos", concluyó.

Porque eliminó a los dos participantes de una batalla en #LaVozArgentina pic.twitter.com/qm9hLztisb — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 4, 2025 Ante esto, La Sole explicó cómo se sintió en ese momento: “Es duro, pero lo tenemos que hacer. Y de todas las batallas a todos los coaches nos va a pasar, en una nos vamos a quedar con dos y en otra vamos a tener que prescindir de dos. Es así, no lo podemos cambiar".

"Es que es difícil, por eso creo hablo mucho con los participantes y les digo 'yo me puedo equivocar', porque la verdad no la tengo. Mi decisión en tu carrera, en tu vida, no es gravitante. En La Voz Argentina hay un solo ganador y lo importante es aprovechar la pantalla mientras la tengas para que la gente te conozca", agregó la artista en Sálvese Quien Pueda (SQP)

Sin embargo, en lugar de fomentar la pelea, se mostró comprensiva: “Yo siento que es normal la reacción de la familia. Mi viejo se habrá embroncado con un montón de gente que le habrá dicho 'no, hoy no sube, hoy no sube', pero a nosotros nos enseñó mucho eso. Yo pido disculpas, lo hago con respeto, pero me toca hacer esto". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1952859640112586868&partner=&hide_thread=false HABLÓ LA SOLE TRAS EL ESCÁNDALO EN LA VOZ: "Es normal la reacción de la familia"



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/8j3iLbZLPq — América TV (@AmericaTV) August 5, 2025 La Voz Argentina 2025: qué artistas se sumarán al jurado para la etapa de los knockouts Las batallas en La Voz Argentina 2025 llega a su fin y comienzan los knockouts, que es la etapa donde dos participantes del mismo equipo cantan dos canciones diferentes. Para esto, se incorporarán cuatro figuras para que ayuden a las decisiones al jurado titular. La Voz Argentina Redes sociales En los knockouts, Luck Ra tendrá como coach ayudante a Cazzu, mientras que Miranda! tendrá a Emmanuel Horvilleur, Lali incorporará a Zoe Gotusso y Soledad tendrá el honor de recibir al Chaqueño Palavecino.