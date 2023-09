Telefe decidió cambiar la conducción de un exitoso programa: bajó a una figura

Diego Leuco quedará al frente de La Peña de Morfi y no volverá Georgina Barbarossa.

Luego de la denuncia que relegó al músico del programa, la conductora quedó al frente momentáneamente y amagó con no continuar, pero finalmente se quedó. La operación que se hizo el 31 de agosto la llevó a quedar afuera del aire.

Fue Diego Leuco el elegido para reemplazarla y en un primer programa el rating se mantuvo alto y superó las expectativas. Misma situación para el siguiente domingo y desde la producción quedaron encantados con la frescura que aporta al ciclo de entrevistas.

Jesica Cirio Diego Leuco Peña Morfi Redes sociales

Es por eso que él sería elegido para quedarse a la par de Jésica Cirio en la conducción todos los domingos, pero todavía falta que ultimen detalles. Por su parte, Barbarossa volvería a su programa que lleva su nombre y Robertito Funes Ugarte dejaría de reemplazarlo.

Una reconocida panelista de Telefe pegó el portazo inesperadamente: "Era necesario"

El panel de A la Barbarossa fue uno de los más exitosos y ganó un Martín Fierro. Pero en las últimas horas sufrió un golpe porque una de sus panelistas fijas se irá del ciclo. De manera inesperada, anunció que no continuará Noe Antonelli.

Noe Antonelli Redes sociales

"Estaba viviendo un poco en piloto automático, y no me gusta. Fue una decisión difícil, uno trabaja de esto y sabe que oportunidades no hay muchas, y que cuando alguien se corre enseguida alguien se queda con el lugar", agregó.

En cuanto a sus compañeros, reveló lo que le dijeron cuando lo contó: "Esto era lo que necesitaba, no tener que correr. Lo hablé con la gente del programa y me decían que estaba loca porque es un éxito".