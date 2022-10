Taylor Swift rompió increíbles récords con su nuevo álbum

Taylor Swift ya es una de las artistas más importantes de la historia debido a la gran cantidad de récords que superó a lo largo de su corta y exitosa carrera, por lo que lo sucedido ahora no deja de ser impresionante, pero no sorprende tanto por la gran cantidad de fanáticos que tiene . Según informó la revista musical Billboard, la cantante estadounidense marcó un hito sin precedentes que será muy difícil que alguien le iguale .

Taylor Swift Top 10 Billboard La lista de canciones que consiguió el hito. Redes sociales

Para completar el podio vuelve a aparecer Drake, quien llegó a 7 en julio de 2018. Detrás de él aparece la banda The Beatles, la cual logró tener 5 en dos semanas consecutivas durante abril de 1964. El principal denominador de estos artistas es que son todos hombres, lo que agranda aún más la leyenda de Taylor Swift, ya que ella consiguió que, por primera vez en la historia, solo haya mujeres en el Top 10.

La reacción de la cantante no tardó en llegar, ya que publicó un tweet en su perfil oficial en el que citó la información de Billboard y agregó: "¿10 de 10 de los Hot 100? ¿En mi décimo álbum? Estoy en ruinas". Esta frase es una forma de decir que está asombrada, al igual que hay muchos modismos en el español que se habla en Argentina.

Taylor Swift tweet Así se expresó Taylor Swift en su perfil. Twitter

Todos los récords que superó Taylor Swift con Midnights

Además de este récord sin ningún precedente que solamente podrá ser igualado y no superado en el futuro, ya que no existe un Top 11 o 12, Taylor Swift también dejó su marca en varias estadísticas que se remontan a muchos años atrás. Con Michael Jackson, Madonna y hasta The Beatles, la cantante estadounidense se sigue metiendo entre los históricos.

"Taylor Swift ahora tiene 40 hits entre los 10 primeros de su carrera, superando a Michael Jackson (30), Rihanna (31), The Beatles (34) y Madonna (38). Con la segunda mayor cantidad de todos los tiempos, solo quedó después de Drake, quien tiene 59", fue lo que informó Billboard a través de Twitter. Gracias a su pleno en el Top 10, la cantante superó a cuatro artistas con mucha historia.

Taylor Swift Midnights Así es la portada del álbum Midnights. Redes sociales

Pero esto no fue lo único, sino que también se convirtió en la primera en tener 4 veces un álbum y una canción en simultáneo en el Top 1 del Hot 100 y del Billboard 200. La primera vez sucedió en agosto de 2020, con la canción Cardigan y el álbum Folklore.

En ese mismo año pero en diciembre, gracias al tema Willow y el álbum Evermore consiguió su segunda vez con esta marca. Casi 12 meses después, en noviembre de 2021, obtuvo la tercera con All Too Well (TV) y Red (TV). Ahora, gracias a Anti-Hero y Midnights rompió la marca de forma absoluta.