"Tapate vos": Moria Casán se volvió tendencia y le agradeció a C5N

Moria Casán obtuvo un amplio apoyo popular por su look playero.

Luego de la polémica que se despertó en las redes sociales cuando una mujer criticó a Moria Casan por usar una bikini en la playa , la exvedette se convirtió en tendencia en las redes sociales y le agradeció C5N . por el apoyo a su look.

La polémica en Twitter comenzó luego de que una usuaria atacara a la diva por mostrarse en la Costa en bikini, Casan no se quedó callada y le respondió con un contundente “Tapate vos” que rápidamente se volvió tendencia en la misma red social.

Es que desde el programa Argentina en Vivo por C5N se eligió esa frase para usarla como hashtag y además emprendió una verdadera encuesta en vivo durante una recorrida por las playas de Mar del Plata, en la que los turistas se mostraron ampliamente a favor del outfit que eligió la actriz para veranear.

Rápidamente Moria se hizo eco de la noticia y agradeció el apoyo y dejó un claro mensaje para que todos sigan disfrutando del calor.

El mensaje de Moria Casan en Twitter y el agradecimiento a C5N

“Hello amores, me llaman para bancarme porque me muestro en bikini diminuta, agradezco a #C5N. Aclaro, además, el tajo que se me ve arriba de mi pelvis es mi tatoo predilecto mi cesárea”, empezó su descargo.

Y al mismo tiempo agregó contundente: “La playa es La Bristol. Menos grasa, más celulitis, más cesárea =libertad”.

En otro tuit, detalló la bikini que lució: “El soutien es de lencería y el bikini un moschino auténtico, no de Senegal, de los 90. Thanks por mostrarme”.

Y por último apuntó contra quienes la critican y defendió la playa de Mar del Plata donde suele veranear. “Amé La Bristol, gente anticareta, cuando fui al mar pisé una milanesa y orgasmeé #prueben”, cerró fiel a su estilo.

Una tuitera criticó a Moria Casan por usar microbikini y la diva la fulminó

“Tápese señora, ubíquese como lo que es, una mujer mayor”, escribió la mujer desde su cuenta @solemali4 etiquetándola a la actriz y agregando emojis de asco seguidamente.

Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios criticando el pensamiento de Sole Mari por lo que la red social decidió eliminar el posteo por “incumplir las reglas” de Twitter.

Primero, la conductora le dejó en claro que no tiene problemas en lucir su una bikini y le respondió: “Me amo”. Pero sin rodeos fue más allá y la liquidó: “Tapate vos, imbécil, que gastas una picture en mi”.