Una tuitera criticó a Moria Casan por usar microbikini y la diva la fulminó

En la imagen se la ve a la exvedette en traje de baño de dos piezas con encaje, anteojos de sol cuadrados oscuros y con una visera dada vuelta.

Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios criticando el pensamiento de Sole Mari por lo que la red social decidió eliminar el posteo por “incumplir las reglas” de Twitter.

Sin embargo, la mujer no hizo oídos sordos a la críticas y respondió a algunos de los comentarios en contra de su pensamiento y se animó a "recomendar" "que use acorde a su edad, no sean hipócritas, le queda asqueroso. Le quedaría mucho mejor una MALLA ENTERIZA".

La contundente respuesta de Moria Casan a la crítica en Twitter

Si bien la red social eliminó el comentario, la diva llegó a ver el mensaje ya que fue etiquetada y fiel a su estilo no se quedó callada.

Primero, la conductora le dejó en claro que no tiene problemas en lucir su una bikini y le respondió: “Me amo”. Pero sin rodeos fue más allá y la liquidó: “Tapate vos, imbécil, que gastas una picture en mi”.

La contundente respuesta de la diva alcanzó un masivo apoyo con más de 1300 retuits, y 14 mil “me gusta”.