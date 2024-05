La polémica exparticipante de Gran Hermano fue una de las protagonistas del evento organizado entre fanáticos en San Telmo. "Furia no tiene careta y por eso la gente la banca", expresó.

Mientras Juliana "Furia" Scaglione continúa sembrando polémicas dentro de Gran Hermano, desde afuera la gente sigue acompañándola. Tanto es así, que Tamara Paganini participó de la "Fiesta Furiosa" y defendió las actitudes de la participante . El evento organizado superó todas las expectativas y, ante la consulta de los medios, la exconcursante aseguró que "Furia no tiene careta y por eso la gente la banca".

Después de que Furia se peleó con Mauro y su disputa terminó con un empujón, Gran Hermano decidió sancionarla con su nominación automática. Sin embargo, para algunos seguidores del reality eso no fue suficiente y pidieron su expulsión.

Embed Entrevistan a Tamara Paganini que se encuentra en el lugar de la fiesta furiosa y se le planta a la conductora en defensa de Furia pic.twitter.com/t4RVKY3iKR — REALITIESSHOWSPOILER (@REALITIESSHOW20) May 19, 2024

"Furia no fue a buscar a Mauro. Mauro se le acercó e invadió su espacio personal", justificó Paganini frente a la acusación de una panelista de Secretos Verdaderos por América TV. "A mi no me pareció nada grave lo del empujón, para mí están agrandando demasiado", añadió en referencia a los cientos de comentarios que surgen diariamente con la participante.

Eso no es todo, sino que la exparticipante de Gran Hermano se preocupó sobre cómo será recibida Furia cuando termine el juego y esté en la calle: "Hay que cuidarla mucho", alertó. "Va a recibir mucho hate en las redes. Va a tener que recibir un poco de contención psicológica", añadió.

De la fiesta también participaron otros concursantes de la edición 2023, como por ejemplo Florencia, Damián e Isabel. "Se hizo para recaudar plata para la final de Gran Hermano. La entrada costaba $3000 y se agotaron. Vamos a organizar otra", adelantó Tamara Paganini.