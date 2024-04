“Dicen ‘la violencia que hay en Gran Hermano’. Nosotros nos puteábamos de arriba abajo. Yo un día le pegué a uno adentro de la casa. No se puede. Es romper las reglas. Me llamaron al confesionario y les dije ‘lo haría de nuevo 3 y 10 veces más. Si querés, echame ”, expresó la exjugadora.

Sucede que, de este modo, la producción no quiso exponer nada violento ni tampoco que el programa quede envuelto en ninguna situación que lo pueda perjudicar y decidió evitar mostrar ese tape donde se vio la pelea.

Tamara Paganini Captura de TV.

Fue entonces que reveló en Intrusos: Era La Oca de los huevos de oro, al igual que Gastón (Trezeguet). No me iban a sacar… Y creo que no lo mostraron al aire. Varias cosas no mostraron al aire. La producción elige qué mostrar y qué no mostrar”.

Y concluyó: “Yo tengo un montón de cosas que pasaron y no la vieron ni por Direct TV… En el canal (Telefe) no se ve todo. Siempre existe el botón de ‘apagá esta’. Si total hay 120 cámaras, que te apaguen 2, no pasa nada”.

Gran Hermano tomó una fuerte decisión con Arturo: "Lo van a sacar"

Desde el 18 de abril, Gran Hermano hizo ingresar a un animal para que sea mascota de los participantes del reality, pero como vieron actitudes un tanto violentas de perro, decidieron tomar una decisión que puede ser vital para el futuro: “Lo van a sacar”.

Arturo

Arturo se acostumbró más a Martín Ku que a otros participantes, de hecho, a otros de sus compañeros los muerde o los agrede inesperadamente. Este comportamiento habría hecho repensar a la producción sobre su futuro y fueron determinantes.

De esta manera, va a volver con menos energía a la casa y va a generar mucha más tranquilidad. Sin embargo, muchos en redes sociales están indignados por la decisión que tomaron. “Tienen que entender que es cachorro”, “el cachorro siempre destruye”, “no le tieen paciencia”.