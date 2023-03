Tamara Bella reveló detalles del duro embarazo que está atravesando por culpa de Pablo Vázquez

Luego reveló la complicada situación: "Estoy sin prepaga, aunque hay buenos hospitales, pero hay otros estudios que tengo que hacer por afuera porque son estudios más específicos". Todo esto le generó graves problemas de salud, por lo que también indago en ese tema.

"Ahora reposo pero busco ocupar mi mente con trabajo y de a poco ir saliendo. Estuve bastante complicada con el estrés con el daño y la consecuencia de un montón de situaciones. La obstetra me dijo que la bebé absorbe todo", remarcó.

Para finalizar, se quebró y señaló: "Necesito una prepaga, saber dónde voy a vivir, dónde voy a tener a mi hija. Tenía todo planeado y un día a la mañana se esfuma. Necesito saber qué voy a hacer". Así, Tamara Bella demostró la complicada situación en la que se encuentra.

Tamara Bella remarcó la violencia psicológica que sufrió

Sobre este tema, la conductora afirmó: "La violencia más invisible es la psicológica y es la que más duele. Empezás a sentir y justificar. Mi hermana todo el tiempo intentaba sacarme este velo del amor, porque todo lo justificas". A pesar de todo esto, le costó salir adelante por una negación que es habitual en estos casos.

"Yo pedí ayuda, empecé terapia porque había situaciones en las que no podía. Gracias a ella, vi otras que no veía. De a poco te vas alejando de tu familia y amigos. Tengo un diario íntimo y hoy no lo puedo leer", continuó. Incluso, de forma muy noble, Tamara Bella busca ayudar a quienes estén en una situación similar: "Vos crees que sos la culpable y que tenes un problema. Hoy estoy contando esto para que nadie más lo pase".

Sobre la consulta por qué fue lo que le hizo darse cuenta de la situación, la conductora aseguró: "Mi límite fue mi hija. Ya no estoy más comunicada con él -Pablo Vázquez-, hay una perimetral. No me interesa tener contacto porque estoy pudiendo ver cosas ahora".

Para finalizar, Tamara Bella recordó uno de los complicados momentos que vivió: "Si todos los días te dicen que estás loca y que te van a meter en un manicomio, empezas a creer que estás loca. Dejé trabajos por él, y vos crees que lo decidiste vos".