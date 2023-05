Su perro le comió la SUBE y realizó un posteo que generó polémica en redes.

El nombre de la mascota es Empanada y sus dueños le crearon redes sociales para poder seguir, mediante enlaces, todas sus aventuras. “La insolente se llama Empanada y tiene sus propias redes donde la pueden seguir para más macanas”, cuenta un tuit.

Perro SUBE Captura de pantalla

La cuestión fueron las reacciones que tuvo la gente al ver los tuits que, en realidad, iba con humor. "No la regales. Es cachorrita. Ya se le pasará. Te compro una SUBE si querés, pero no la regales por favor. Ella te necesita y seguro que vos también. Mi bebé de 2 años me mordía los muebles. Le compré unos juguetes y ya se le pasó”, comentó una de ellas.

En la misma línea, opinó otra usuaria: “Hasta hoy a la tarde tenía una salchicha que todo destrozaba incluyendo SUBES, y digo tenía por que hoy se fue al cielo de los perros, y no sabes lo que duele, así que deja la SUBE en la basura y llévala a pasear y de paso dale unos besos”.