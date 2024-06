Stefi Rotiman mostró las microbikinis que usó en sus últimas vacaciones y destacó por su colorido

Una de las microbikinis que más llamó la atención fue una en tono violeta, con la que posó desde un yate. Este conjunto, compuesto por un corpiño semitriangular y una bombacha de corte diminuto , lo complementó con un pareo tejido en color off white . Para completar su look, la artista optó por un peinado descontracturado en forma de rodete, destacando su estilo casual pero chic.

Además, en otra foto mostró otra microbikini en un colorido tono turquesa. Este traje de baño de dos piezas incluyó un corpiño triangular sencillo y una bombacha colaless y cavada, perfecta para realzar su bronceado. En una de las imágenes del carrusel, Stefi Roitman se mostró besando a Ricky Montaner, sumando más de 50 mil “me gustas” a la publicación.

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar, y cada una de sus fotos recibió miles de comentarios, reafirmando su influencia en el mundo de la moda y su capacidad para marcar tendencias. Stefi Roitman sigue demostrando por qué es una de las figuras más admiradas y seguidas, tanto por su estilo como por su carisma.

Siguiendo la moda, Floppy Tesouro recordó su último paseo en la playa con una microbikini furor del verano

Siguiendo las últimas tendencias, Floppy Tesouro sorprendió a sus seguidores al compartir un recuerdo de sus vacaciones en el Caribe, donde lució una microbikini que se convirtió en el furor del verano. Atenta a las novedades de la moda, eligió un traje de baño que resaltó por su diseño y su color,

En esta ocasión, la modelo optó por una audaz microbikini en tono chocolate que se destacó por sus detalles de crochet que le añadió un toque chic. El conjunto de dos piezas incluyó un corpiño de molde triangular y una bombacha estilo hilo dental, ambos con un diseño minimalista, una de las tendencias del 2024. Además, se mostró al natural y con el pelo mojado, producto de haberse metido al mar un rato antes.

La publicación en redes sociales no tardó en generar un gran impacto, acumulando miles de "me gusta" y comentarios de sus seguidores, quienes dejaron sus elogios a su look y a su estilo. Floppy Tesouro confirmó con este posteo para confirmar que es una de las personalidades más influyentes en el mundo de la moda y en el entorno digital