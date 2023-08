Stefi Roitman aprovechó la playa y se mostró con una microbikini estampada ideal para el verano

Stefi Roitman microbikini estampada playa Instagram

Además, se sumó a la tendencia bicolor al elegir para el estampado los colores blanco y negro, ambos con diseños de soles. Su look lo completó con un set de collares dorados y con la decisión de no usar maquillaje.

Stefi Roitman microbikini estampada Instagram

Stefi Roitman es una de las máximas referentes en el mundo de la moda. En su cuenta de Instagram se suelen ver sus looks que elige para asistir a eventos o para disfrutar un rato en alguna playa o pileta. Como fanática de las microbikinis también tiene su propia marca y en esta ocasión eligió uno de sus modelos favoritos para mostrarlos en sus vacaciones por Venezuela.

Con una microbikini dorada, Rocío Guirao Díaz se sumó a la moda de brillos

Desde Miami, Rocío Guirao Díaz se mostró vistiendo una microbikini dorada que marca tendencia. La modelo se sumó a la moda de trajes de baño de este color y sorprendió a sus seguidores. Eligió para sacarse una foto un conjunto de dos piezas que combinó con un pantalón de jean celeste desabrochado. La influencer se encuentra instalada en Estados Unidos junto a su familia desde 2020 y aprovecha los días de sol para mostrar parte de su colección.

Rocio guirao diaz microbikini dorada Instagram

A orillas del mar y con un traje de baño dorado, la modelo marcó tendencia y mostró una de sus prendas en este color que están eligiendo la mayoría de las famosas. Rocio Guirao Díaz posó ante las cámaras con un corpiño de microbikini en dorado tendiente al ocre, que combinó con un pantalón celeste de jean de tiro bajo con corte ancho y pata de elefante.

A su look le agregó una máscara de pestañas en total black, iluminadores en el rostro y el pelo suelto. Miles de sus seguidores le dejaron su "me gusta" y comentarios elogiando su look y la playa en donde se sacó la foto. La modelo reafirma que está pendiente de la moda y que es una de las grandes exponentes de las tendencias.