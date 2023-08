Desde un lago en Carolina del Norte, Rocío Guirao Díaz mostró una microbikini tricolor tendencia para el verano

Rocío Guirao Díaz nuevamente lució una microbikini tricolor que marcó tendencia . Desde Carolina del Norte, la modelo se fotografió con un traje de baño de dos piezas en rojo, fucsia y verde neón. Instalada en Estados Unidos, se mostró disfrutando el verano que está viviendo este país y continúa imponiendo su estilo con este look para afrontar las altas temperaturas.

El modelo tricolor es uno de sus favoritos, en esta ocasión eligió el rojo, fucsia y verde neón . El diseño contó con un corpiño rectangular y bombacha colaless tiro alta . A su look le agregó un sombrero piluso de jean celeste, uno de los accesorios más utilizados en la temporada. Además, le sumó unos lentes de sol total black rectangulares con vidrio superopaco.

Rocio guirao díaz microbikini tricolor Instagram

En pocas horas, la publicación acumuló miles de “Me gusta” y cientos de comentarios en donde sus seguidores elogiaron su look y el lugar donde se sacó la foto. La modelo viene publicando en sus redes sociales el día a día de su viaje, como así también todos los looks que usa para las tardes bajo el sol.

Rocio guirao díaz microbikini tricolor Instagram

Con microbikinis de todo tipo, Ailén Bechara disfrutó del calor de Ibiza para mostrar la moda del verano

Ailén Bechara mostró desde las playas de Ibiza su variada colección de microbikinis. En un posteo en su cuenta de Instagram publicó fotos vistiendo trajes de baño con tonos desde borravino hasta colores pastel, pasando por un audaz conjunto en denim celeste.

En una de las fotos, la influencer apareció luciendo una microbikini en tono borravino a orillas del mar. El conjunto consistió de un corpiño simple con moldería triangular, mientras que para la bombacha eligió un modelo diminuto, colaless y con tiras ajustables a los costados de la cadera. A su look le sumó unos anteojos de sol cuadrados de vidrio superopaco y marco metálico plateado, junto con un pañuelo estampado en turquesa y fucsia.

Ailén Bechara Microbikini Instagram

Otra de sus apuestas fue el clásico total black, una tendencia veraniega que marcó tendencia en la temporada. Se mostró de espaldas con un traje de baño negro azabache de dos piezas. Su outfit contó además con una blusa off white con encaje y transparencias. Para complementar su look, eligió un sombrero de mimbre en tono marrón claro y unos lentes de sol.

Ailén Bechara Microbikini negra Instagram

Un outfit color pastel no podía faltar. La influencer lució una microbikini con estampado psicodélico en tonos neón como rosa, verde, naranja y blanco. El corpiño que eligió contó con una moldería triangular, además optó por una bombacha colaless tiro alta y con tiras de ajuste a ambos lados de la cadera. Para terminar su look de verano eligió unos lentes de sol superopacos con marco XXL en beige y un peinado con una cola de caballo alta y tirante.

Ailén Bechara Microbikini Instagram

Finalmente, la influencer sorprendió con un look original y audaz: un corpiño de microbikini confeccionado en denim celeste claro, con tiras entrecruzadas en la zona del abdomen y con un molde triangular. Este look lo combinó con un pantalón estilo babucha en off white y unos lentes de sol con marcos blancos firmados por Chanel con detalles en negro.