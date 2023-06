Sorprendió: Camila Homs se hizo un cambio rotundo de look y marcó tendencia

Camila Homs se hizo un cambio rotundo de look y marcó tendencia.

La modelo Camila Homs compartió en sus redes sociales el paso a paso de su cambio rotundo de look que sorprendió a sus seguidores. Decidió teñirse el pelo de color castaño y es la tercera vez que decide modificarlo en lo que va del 2023. ¿Qué se hizo?

El entorno de Rodrigo De Paul, lapidario sobre el romance de Camila Homs: "No lo consigue"

Homs Redes sociales

"Miren el resultado, no saben lo hidratado, lacio y suave que me quedó el pelo, pero no es un alisado, es un tratamiento que justamente hidrata el cabello y es apto para embarazadas y hasta las mamás lactantes", agregó para vender lo que se había hecho, ya que fue por canje.

Pasó del rubio al castaño oscuro y ahora probó con el castaño claro. Cada vez que se hace un cambio de look de esa magnitud, marca tendencia en redes sociales rápidamente y sus seguidores la felicitaron: “¿Así o más diosa?”.

Homs Redes sociales

Luego de estar vinculada con Carlos Benvenuto, Camila Homs confirmó su noviazgo con el futbolista José Sosa y quien no parece haberle caído bien es al entorno de Rodrigo De Paul quienes opinaron en contra de ellos y consideran que el romance “no es genuino”.

“A Rodrigo no le importa esto porque está enamoradísimo hasta las trancas de Tini, lo que ve el entorno de De Paul es que lo único que quiere Camila es eso: ponerlo celoso. A él no le importa porque está viviendo en una nube de amor”, aseguró.