Sony se dio por vencido con su Universo Cinematográfico de Marvel: Kraven será la última película

Esto incluye a los siguientes films: Venom (2018), Venom: Let There Be Carnage (2021), Morbius (2022), Madame Web (2024) y Venom: The Last Dance (2024). De esta manera, el público ganó la batalla contra la poderosa empresa y se terminarán los lanzamientos de villanos del Hombre Araña, algo que fue un fracaso detrás de otro (excepto Venom).

Spiderman Spider-Man Marvel Disney Sony El conflicto de Disney y Sony por Spider-Man podría terminarse con esta decisión.

Es importante señalar que esto nada tiene que ver con las películas de Disney, es decir Iron Man, Capitán América, Thor o Doctor Strange. Las apariciones de Tom Holland como el Hombre Araña en esas películas se dieron por el arreglo con Sony, el cual ya fue renovado para la realización de Spider-Man 4.

Marvel sufrió la filtración del regreso más esperado: volverá en Avengers Doomsday

El actor estadounidense Chris Evans volverá al estudio cinematográfico Marvel Studios para la película Avengers: Doomsday, de forma que compartirá la pantalla con Robert Downey Jr. luego de 6 años.