Marvel sufrió la filtración del regreso más esperado: volverá en Avengers Doomsday

En cuanto a los detalles, TheWrap señaló: "Chris Evans regresa al UCM como parte del elenco de Avengers: Doomsday, la esperadísima secuela que también contará con Robert Downey Jr. como Doctor Doom. Se desconoce la naturaleza exacta de su papel". Así, dejaron en claro que aún no saben si interpretará a Capitán América, Johnny Storm u otro personaje.

Chris Evans Capitán América Chris Evans se despidió del Capitán América en Avengers: Endgame. Marvel Studios

Para finalizar, hicieron énfasis en la importancia del regreso de los directores responsables de las películas más taquilleras de Marvel Studios. "Los hermanos Russo, que dirigieron tanto a Evans como a Downey Jr. en Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, volverán a dirigir Avengers: Doomsday y su secuela directa Avengers: Secret Wars", concluyeron sobre el tema.

Se filtró quién será el cameo estrella de Marvel para Los 4 Fantásticos: imperdible video

El estudio cinematográfico Marvel Studios sufrió la filtración de la presencia de una superestrella en la película The Fantastic Four: First Steps, algo que llenó de expectativa a los fanáticos a la espera de su estreno en julio de 2025.