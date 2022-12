Soledad Aquino, la ex de Tinelli, desmintió a Alfa: "Jamás estuve con él, el encierro le está haciendo mal"

En diálogo con el programa televisivo LAM, la ex esposa de Marcelo Tinelli explicó: "El dijo que los fines de semana me consolaba mientras me estaba separando, en un barco de él, y es mentira, yo jamás estuve con el, no sé de qué habla . Creo que el encierro le está haciendo peor que antes, le esta pegando mal ".

La madre de Micaela y Candelaria Tinelli también remarcó: "Yo lo defendí porque nunca mostró el perfil que tiene ahora, me causaba gracia con su bandolera y su actitud. Él siempre me llamaba y me invitaba a hacer cosas, pero jamás le dije que sí, no sé por qué inventó todo eso". Con esto hizo referencia a los dichos de Walter Santiago en Gran Hermano 2022, donde tuvo que ser desmentido por distintas personalidades.

Gran Hermano Alfa Alfa recibe muchas bromas de sus compañeros por toda la gente que dice conocer. Redes sociales

Incluso, recordó cómo comenzó su relación: "Yo lo conozco de chica. Hay un lugar, un barcito en Martínez y ahí nos encontrábamos siempre. Cuando éramos chicos íbamos a bailar y era el único lugar abierto para ir a comer una hamburguesa a la madrugada". Aprovechando la fama de la ex esposa de Tinelli, Alfa buscó conseguir reconocimiento al relatar supuestas relaciones amorosas del pasado.

"Dice que me veía en Badía y Compañía y Ritmo de la Noche, pero yo no me acuerdo", dijo Aquino quien fuera productora en los ochenta de Juan Alberto Badía. En el programa del recordado periodista fue donde conoció a Tinelli, que también trabajaba en el programa.

Ante las versiones de romance, Soledad Aquino aclaró: "Yo no salí con él, ni en pedo".

"Se llama Alfa porque tenía una agencia en Miami de Alfa Romeo. Yo lo adoro, pero está viejo el boludo. Alfa tiene el síndrome de Peter Pan, él cree que no crece nunca. Lo hablo como amiga, porque es un personaje y es buen tipo. Es bonachón, es el primero en estar. Es el típico que en los grupos es siempre divertido", sentenció.