Sofía Zámolo aprovechó el día de playa para lucir una combinación con microbikini incluida

La modelo se encuentra de vacaciones en una playa de la que no hizo mención sus ubicación. Sobre la arena, marcó tendencia con su look y sorprendió a su casi millón de seguidores en Instagram. Su look consistió en la combinación de un corpiño de su microbikini colorada y un conjunto tejido al crochet de campera tipo camisa con cuello y minishort.