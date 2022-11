Silvio Soldán: "Un día Silvia Süller me rompió el escroto"

Silvio Soldán con Silvia Süller - Entrada

Ahí se percató de que se trataba de Fátima Florez y se relajó. Al punto de contar el porqué de su separación: "¡Me hizo la vida imposible! No puedo contar acá las cosas que me hacía esta mujer. El día que yo escriba la historia de mi vida voy a contar todo pero acá no puedo. Me volvía loco", detalló.