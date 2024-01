Las hermanas sean unidas: Vanina y Silvina Escudero posaron en microbikini marcando la moda del verano

Se mostraron disfrutando una tarde en familia y marcaron tendencia con su look.

Vanina posó con una microbikini a rayas blanca y celeste con un sombrero de ala ancha beige con detalles marrones. El conjunto contó con un corpiño de molde triangular y una bombacha colaless con tiras regulables en los costados de la cadera que ató en forma de moño. Para completar su look le sumó uno de los accesorios favoritos de las famosas, unas gafas de sol.

Silvina Escudero Vanina escudero microbikini Instagram

Por el lado de Silvina, la modelo optó por una microbikini con un diseño similar pero en color rosa, volviendo a traer a la temporada uno de los colores más usados el año pasado. La única diferencia fue que eligió una bombacha ultracavada, una de las características de su estilo. También, le sumó un sombrero de ala no tan ancha beige con detalles negros y unos anteojos de sol.

Vanina Silvina escudero Instagram

El posteo con las fotos de ambas sumó miles de “me gusta” y comentarios, dejando en claro sus habilidades para marcar tendencia. Luego del mal momento que atravesó Silvina Escudero, se refugió en su familia para recuperarse y volver a encarar el año llena de tareas laborales.

Silvina Escudero vanina escudero microbikini Instagram

Desde Miami, Yanina Latorre posó y mostró cuáles son las microbikinis que nunca pasan de moda

Yanina Latorre marcó tendencia desde Miami con dos de sus microbikinis favoritas. La ex panelista de LAM viajó a las playas de esta ciudad para disfrutar de sus vacaciones. A sus 54 años, la mediática sigue llamando la atención con cada uno de sus looks, lo que la llevó a ser una referente importante en el mundo de la moda de nuestro país.

Desde Miami, la mediática se tomó varias fotos para mostrar sus conjuntos favoritos. En una de las imágenes se la pudo ver luciendo una microbikini negra de dos piezas que incluyó un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless. El traje de baño contó con detalles shiny que le aportaron su estilo y glamour. Además, le sumó unas gafas de sol con marco rectangular. Esta fue una de las prendas que también usó en su último viaje a Europa, donde fue a visitar a su hijo y aprovechó para pasear por algunas playas.

Yanina latorre microbikini Instagram

En otra imagen, la mediática se mostró vistiendo una microbikini blanca, otra de las tendencias de la temporada. En este caso, eligió un conjunto que incluyó un corpiño con molde triangular y tiras regulables. Para la parte inferior optó por una bombacha estilo tanga con tiras regulables en los costados de la cadera. Además, en la foto se la pudo ver posando de rodillas sobre un camastro en la arena, agregándole de esta manera su estilo y toque personal.

Yanina Latorre microbikini Instagram

La ex panelista de LAM recibió miles de "me gusta" y comentarios de parte de sus seguidores, quienes elogiaron su look y le desearon suerte en sus vacaciones. La mediática parece estar aprovechando el buen clima para lucir sus mejores trajes de baño y marcar tendencia con cada uno de sus outfits veraniegos.