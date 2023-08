Silvina Escudero destrozó a Graciela Alfano y la acusó de mala persona

Y agregó: "Lo digo a nivel personal, ha sido muy cruel conmigo. Muy hija de puta. Aparte yo era pendeja y ella era una señora grande. Me sentí maltratada, basureada". Pero no supo responder por qué la trataba de esa manera. "Esa pregunta habría que hacérsela a ella", expresó.

Por su parte, Alfano indicó: "Vamos a ser sintéticos porque la tele es titular. Entonces, yo digo... si yo fui malísima, porque pará que me seco la lágrima. Si yo fui malísima, ¿por casa cómo andamos?".

"Todos los que entran en el Bailando, conocen esto de un lado o del otro. Acá, si no te la podés bancar a los 28 años, no te podés victimizar. O victimizate y hacete un gran show para que todos nos podamos divertir. Pero cuando el show termina y terminó hace 15 años, ya no da. ¿Por casa cómo andamos, Silvinita?", concluyó.