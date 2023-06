Shakira y una crítica que nunca hubiera esperado: "A mi no"

La cantante Shakira es una de las referentes musicales de Colombia y es respetada por los artistas. Sin embargo, otro de los famosos que ha llevado la bandera de ese país es el futbolista James Rodríguez, quien no tuvo reparos y criticó duramente a su compatriota por defender a Gerard Piqué.

Resulta raro, incluso, porque el jugador estuvo en el Real Madrid, el equipo rival Del Barcelona, donde jugó Piqué. En una entrevista con Semana consideró que su colega es “una buena persona” y no podía decir nada malo de él. Consideró que hay gente que sí puede hacerlo por lo que pasó, pero para él es “buena gente”.

En la misma línea, afirmó que Shakira “ha dejado a Colombia en alto”. Pero cuando le preguntaron sobre las letras, fue que disparó: “No, no me tramaron, a las mujeres sí, a mí no. Creo que eso se arregla internamente, y más cuando tienes hijos. Pero, bueno, al final cada uno hace lo que quiere".

Y agregó: "No estoy de acuerdo cuando se publican o cuando se dicen cosas de una relación afuera. Se tienen que arreglar adentro, soy partidario de eso". Esta declaración sorprendió a los fanáticos de la cantante y a los colombianos que salieron a criticarlo.

La explosiva confesión de Shakira sobre el Barcelona de Lionel Messi que nunca había salido a la luz

Durante el ciclo en el Barcelona, Shakira acompañó a Gerard Piqué en todos los logros del equipo que parecía ser perfecto e ideal. Sin embargo, años después reveló una de las internas más fuertes que existían en el conjunto donde creció Lionel Messi. “Te vas tu o me voy yo”, había sido una de las amenas.

"Gerard tenía una relación bastante complicada con el Barça. Con Guardiola tenía una relación súper tensa, de 'te vas tú o me voy yo'", contó. En ese lapso la cuestión se agravó, pero después pudo establecerse.

Además, se metió en su propia relación y en una entrevista con el diario El País, contó cómo se llevaban: "Nuestra relación era muy turbulenta, era un Dragon Khan, porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario".