Shakira apostó por los colores pasteles al lucir una microbikini única en la playa

Sobre la arena y en el mar, la cantante marcó tendencia con su look.

Shakira se sumó a la moda de sacarse fotos vistiendo una microbikini en la playa y marcó tendencia con su look . La cantante se destacó en una producción de fotos en la que vistió un traje de baño muy elegante. La estrella del pop y la música latina brilló bajo el sol, llamando la atención de todos.

Lit Killah presenta "Mi Clan", tema que es parte de LOL: "Quiero seguir abriendo puertas no solo para mí, sino para todos"

La microbikini rosa pastel elegida por la colombiana, destacada por su diseño minimalista, se convirtió en el centro de todas las miradas. Este color, que se posiciona para la primavera de 2024, complementó su bronceado, agregando un toque de frescura a su look. El conjunto contó con un corpiño estilo top con tiras que colgaban de la pieza y una bombacha colaless con tiras ajustables en el costado de la cadera.

Para completar su estilo playero, la cantante optó por accesorios discretos junto a un maquillaje ligero, que enfatizó la naturalidad. Además, eligió tener su pelo suelto con ondas al estilo de una sirena. Este look, que fusionó la sencillez con el chic bohemio, refleja la esencia de su personalidad y su enfoque en la moda.

Shakira microbikini Instagram

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar, con miles de seguidores dejando comentarios positivos y elogiando su gusto por la moda. Este momento fue también una oportunidad para que Shakira, más allá de sus logros musicales, reafirmara su influencia como ícono de estilo. La artista, a lo largo de su trayectoria, demostró ser un referente no solo en la música sino también en el mundo fashionista, marcando tendencia e inspirando a sus fans.

Shakira microbikini Instagram

Shakira microbikini Instagram

Cuál es la microbikini estampada y de modelo taparrabos que lució Jimena Barón y fue furor en el verano

Jimena Barón lució una microbikini XXS estampada y marcó tendencia. La actriz llamó la atención de sus seguidores con un look audaz y moderno. La cantante, reconocida por su conexión cercana con sus fans a través de las redes sociales, comparte frecuentemente aspectos de su vida personal, incluyendo su pasión por la música, su estilo de vida saludable, y momentos entrañables junto a su hijo Morrison. Con su última publicación, Jimena vuelve a estar en el centro de la conversación, demostrando su habilidad para vestir las últimas novedades en moda de playa.

En las fotos, la influencer se muestra cerca de una pileta, con un conjunto que contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha ultra cavada de tiro alto. El diseño se trató de un estampado con puntos blancos, una de las tendencias de la temporada de verano. Además, le sumó unos anteojos de sol con marcos rectangulares. Para completar su estilo en esta producción, le sumó una cadena y eligió tener el pelo mojado, señal de haberse metido previamente al agua.

Jimena Baron microbikini estampada Instagram

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar, con miles de "me gusta" y una lluvia de comentarios con elogios por parte de sus más de 6 millones de seguidores. Esta publicación no solo refleja la popularidad de Jimena Baron como influencer de moda, sino que también confirma la preferencia por este diseño en esta temporada.