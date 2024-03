Celeste Muriega sorprendió con una microbikini texturada que apuesta a ser la nueva moda

La modelo posó sentada sobre una piedra con un look que incluyó una combinación que viene marcando tendencia en el verano.

Celeste Muriega marcó tendencia con un look que incluyó una microbikini y una pieza única de cuero con un diseño texturizado. La modelo, atenta al rumbo de la moda volvió a llamar la atención al compartir su más reciente elección de traje de baño. Este destacó por su materialidad y diseño vanguardista.

Celeste muriega microbikini Instagram

La propuesta de Celeste Muriega se completó con un pareo semitransparente negro con motivos geométricos en off white, dando muestras de las características de su estilo. Su outfit también incluyó un peinado pulido y un maquillaje que realzó su presencia, creando un look a tono con las tendencias actuales.

La repercusión en sus redes sociales no se hizo esperar, recibiendo una avalancha de "me gusta" y comentarios positivos que elogiaron su look, el cual parece indicar la pauta en la moda veraniega.

Celeste muriega microbikini Instagram

Ailén Bechara combinó una microbikini con un short de jean para despedir el calor de febrero

Ailén Bechara sorprendió en Instagram con una microbikini y un estilo casual chic. La modelo llamó la atención de sus más de dos millones y medio de seguidores con este look con el que marcó tendencia. La influencer, atenta a las últimas novedades de la moda, eligió esta vez compartir un outfit que fusiona el espíritu veraniego con un toque urbano, demostrando su habilidad para combinar piezas de manera innovadora y estilosa.

Con una foto tomada en el baño, la modelo posó frente al espejo luciendo una microbikini bicolor que resalta por su vibrante paleta de rosas, acompañada de un short de jean azul cielo. Esta prenda se caracterizó por su corte alto y acabados deshilachados. Este conjunto no solo refleja el gusto de las famosas por los tarjes de baño este verano, sino que también incorpora un toque de frescura al integrar el denim en el atuendo. Los lentes de lectura con montura negra agregaron un aire intelectual y moderno al conjunto, mientras que su peinado, una cola de caballo alta, enfatizó la elegancia de su look.

Ailen Bechara microbikini rosa Instagram

La publicación de Ailén Bechara en Instagram generó una ola de reacciones positivas, reafirmando su impacto como influencer en el ámbito de la moda. Los comentarios de admiración y apoyo no se hicieron esperar, evidenciando su capacidad para inspirar y marcar tendencia entre sus seguidores.