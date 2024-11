Sergio Lapegüe renunció a TN después de más de 30 años: a qué se dedicará

En una entrevista con el diario Clarín, el mediático aseguró: "Tenía ganas de emprender un cambio", y por si quedaban dudas remarcó: "No más noticieros". Detalló que dejará su trabajo recién hasta mediados de diciembre “por responsabilidad y por pedido del canal”.

"Renuncia indeclinable, no se prende y no se apaga más la luz", sostuvo el periodista Ángel de Brito en su programa, LAM, en América, haciendo un juego de palabras con el programa de la trasnoche que lo hizo famoso. Agregó que "tiene muchas ofertas, pero yo creo que lo vamos a tener acá".

De Brito aseguró que "se lo que va a hacer, pero no puedo contar todo", y adelantó: "Va a hacer un programa, no un noticiero, más show. No me tiren de la lengua... tengo ganas de contarlo". Lapegüe habría sido convocado por América TV para relanzar la programación en 2025, además de 4 nombres destacados de LN+.

A fines de 2023, el conductor se ausentó de su programa Tempraneros de TN y confirmó a sus seguidores que estuvo muy complicado de salud por una neumonía. En marzo de 2021 fue noticia por su contagio del coronavirus.

Relanzamiento de América: los nuevo conductores

Entre los nombres de conductores de La Nación+ que pasarían a América TV, aunque aún no está claro si para el canal América o A24. "Al menos cuatro de las grandes figuras de La Nación+ se están yendo al mismo tiempo y darán el salto a otro canal donde muchos ya estuvieron”, según confirmaron los periodistas Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Quienes estarían listos para el pase serían: Eduardo Feinmann, Antonio Laje, Débora Plager y Esteban Trebucq, comentaron en Socios del Espectáculo en El Trece.