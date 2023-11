Sergio Lapegüe faltó a su programa de TN y preocupó con su revelación: "Tengo neumonía"

A través de una historia de Instagram, Sergio Lapegüe decidió contarle a sus seguidores por qué faltó: "Para todos los que se preocupan, llaman y dicen '¿por qué no fuiste?', les quiero decir que hace dos semanas venía con mucha tos, fiebre y mocos, igualmente nunca paré, no dejé de ir a trabajar porque amo lo que hago ". Así, comenzó a detallar que tiene una enfermedad vinculada con la respiración.

Pero no fue lo único, sino que confirmó cuál es su padecimiento: "Con fiebre y todo, y durmiendo poco, me fui a Córdoba a presentar mi libro y seguí trabajando dos fines de semana sin descanso. Eso le va pasando factura a uno. Hoy fui al médico y me dijo que tengo neumonía". Con estas palabras, el conductor de TN reveló una noticia que ningún televidente quería escuchar.

Para finalizar, señaló que se ausentará por algunos días: "Tengo que parar un poco, pero pronto voy a volver al canal. Gracias a todos por preocuparse, por preguntarme, simplemente les quería mostrar que estoy bien y que pronto vuelvo a la locura. Gracias por la buena onda siempre". De esta manera, Sergio Lapegüe hizo énfasis en que sus seguidores no tienen que preocuparse por su enfermedad, ya que parece tenerla contenida.