Sofía Jujuy Jiménez posó en microbikini con una combinación que muchos elogiaron

La actriz se tomó un descanso de un ensayo de una obra que está preparando y se entregó al sol para lucir un traje de baño con un tono particular.

Sofía “Jujuy” Jiménez posó vistiendo una microbikini bicolor con los colores de Boca. La actriz eligió un conjunto de dos piezas en tonos azul Francia con tiras finas en amarillo. Como fanática de la moda, mostró su conocimiento en las tendencias del momento al mostrar detalles de su traje de baño vistiendo un look de alto verano repleto de glamour.

La influencer es una fanática de la moda y mostró detalles de un traje de baño que marcará tendencia a lo largo de la temporada. En su cuenta de Instagram se la pudo ver con un conjunto de dos piezas en azul y amarillo, despertando los elogios de sus fans. Para su look incluyó un corpiño en molde triangular y una bombacha es colaless, diminuta y con tiras de ajuste a ambos lados de las caderas.

sofia jujuy jimenez microbikini Instagram

Su look lo completó con el pelo mojado post chapuzón en la pileta y sin maquillaje. “Una escapadita por ahí antes de arrancar con los ensayos para la obra de teatro en la que voy a estar. ¡¡¡¡¡Falta muy poquito!!!! ¡¡¡Ya les voy a contar más!!!”, escribió en el texto de su publicación. Además, agregó: “PD: Y sí, no podía no estar tirando facha con mi bikini favorita”.

microbikini sofia jujuy jimenez Instagram

En tan sólo pocas horas de haber publicado este posteo, la modelo sumó miles de “me gusta” y cientos de comentarios por parte de sus fans que elogiaron su apuesta y su posteo.

Microbikini jujuy jimenez Instagram

Catherine Fulop aprovechó la playa para mostrar una microbikini ideal para las vacaciones

Catherine Fulop nuevamente marcó tendencia desde la playa con su microbikini. La actriz compartió un video en el que se la pudo ver cerca del mar vistiendo un conjunto que sorprendió a sus seguidores. En su cuenta de Instagram, se mostró con un traje de baño rojo con detalles amarillos, de esta manera se sumó a la moda del bicolor.

La modelo aprovechó el paisaje paradisíaco por el que transitaba a raíz de su viaje, y posó con el mar de fondo para mostrar detalles de su microbikini.

La influencer optó por un conjunto que incluyó un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless de tiro alto. Completó su look con un peinado suelto con ligeras ondas, mientras que en el maquillaje destacó un delineador negro que resaltó sus ojos y un brillo en los labios.

microbikini rosa catherine fulop Instagram

Sus seguidores dejaron miles de “me gusta” y comentarios, elogiando su look y el lugar que eligió para pasear. Nuevamente reafirmó su lugar como referente en la moda y en las redes sociales, logrando captar la atención de sus fans.

catherine fulop microbikini Instagram