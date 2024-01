Morena Beltrán combinó una microbikini off white con un vestido tejido que es furor para el verano

La periodista eligió varias prendas que conformaron un look muy particular. Su apuesta redefinió la moda playera.

La publicación de Morena Beltrán en Instagram fue un éxito al acumular casi 95 mil "me gusta" y alrededor de 400 comentarios en solo unas horas. Sus fans de la plataforma no tardaron en expresar sus elogios sobre su look, llenando su perfil con mensajes positivos por su elección de moda y su estilo. La periodista continúa afirmándose no solo como una voz autorizada en el mundo deportivo, sino también como un ícono de moda en redes sociales.

Alejandra Maglietti marcó la tendencia del verano con una microbikini rosa desde la pileta

Alejandra Maglietti sorprendió a sus seguidores con una serie de fotos vistiendo una microbikini rosa desde la pileta. La modelo llamó la atención con su look para cerrar un año en el que tuvo mucha actividad laboral participando de lanzamientos de diversas marcas reconocidas y compartiendo su vida profesional y personal en línea.

En su última publicación en las redes sociales, la también abogada demostró por qué es una de las celebridades más influyentes en cuanto a moda. Optando por una microbikini en un tono rosa Barbie, la modelo mostró su afinidad por las tendencias actuales y su gusto por los colores vibrantes y atractivos.

Además, aprovechó la oportunidad para promocionar la marca INTEX, destacando la durabilidad y resistencia de sus inflables, perfectos para disfrutar del sol y la pileta en reuniones familiares y con amigos. Para la ocasión eligió un conjunto que incluyó un corpiño de corte triangular y una bombacha colaless con tiras en los costado de la cadera.

"Los inflables INTEX son duraderos y resistentes gracias a su tecnología de materiales de alta calidad, como el vinilo de grado súper resistente y las costuras reforzadas", escribió la modelo en el posteo. Recientemente, en una entrevista en el programa "Blender", Alejandra Maglietti reveló que está en una relación desde hace seis meses con un abogado que prefiere mantenerse alejado del foco mediático.

Esta noticia llega después de su conocida relación con el exfutbolista Jonás Gutiérrez. Sus declaraciones en "Bendita TV" confirman que, pese a su vida pública, mantiene un equilibrio entre su carrera y su vida personal. Su estilo de vida y decisiones personales siguen siendo un punto de interés para sus seguidores en TikTok e Instagram, quienes están pendientes de sus novedades tanto en la moda como en su carrera profesional.