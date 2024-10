Se viene Scary Movie 6: qué actores volverán a sus roles y cuáles serán las películas parodiadas

Esta nueva producción se filmará durante el 2025 y se espera que llegue a los cines de todo el mundo a principios de 2026. Ante esto, el portal Deadline habló con el jefe de Miramax y este remarcó: "Estamos encantados de reunir Scary Movie con los hermanos Wayans. El momento para traerla de vuelta es perfecto y tenemos suerte de contar con la visión cómica única de los Wayans".

Embed - Marlon Wayans on Instagram: "Last week i said i had a HUGE ANNOUNCEMENT to make well here it is… WE’RE BACK!!! After nearly 20 years, the Wayans brothers are finally going to give the fans what they’ve been asking for… a return to the SCARY MOVIE franchise! We’re looking forward to having fun on the big screen again."