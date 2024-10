Disney anunció el calendario completo de estrenos para Marvel: seis películas hasta 2027

La empresa estadounidense The Walt Disney Company confirmó el calendario de estrenos 2025-2027 para Marvel Studios y llenó de expectativas a los fanáticos luego de adelantar la llegada de la película Spider-Man 4 .

Captain America 4 (Capitán América 4): 14 de febrero de 2025 .

. Thunderbolts*: 2 de mayo de 2025 .

. The Fantastic Four: First Steps (Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos): 25 de julio de 2025 .

. Avengers: Doomsday (Vengadores: Día del juicio final): 1 de mayo de 2026 .

. Spider-Man 4 (Hombre Araña 4): 24 de julio de 2026 .

. Avengers: Secret Wars (Vengadores: Guerras Secretas): 7 de mayo de 2027.

Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars Doomsday y Secret Wars, las dos películas de Avengers que continuarán el legado de Endgame (2019). Marvel Studios

Es importante aclarar que habrá múltiples series exclusivas de Disney+ en el mientras tanto, como lo son Agatha: All Along en la actualidad y Daredevil: Born Again en el primer trimestre de 2025, por mencionar tan solo dos. Por eso, la agenda de superhéroes parece estar más vigente que nunca y hay mucha expectativa entre los fans.

Disney canceló el lanzamiento de la película más esperada de Marvel Studios: qué pasó

La empresa estadounidense The Walt Disney Company canceló el lanzamiento de la película más esperada de Marvel Studios y desató la furia de los fanáticos de la franquicia de superhéroes.