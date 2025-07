Se separó una reconocida periodista tras 14 años de relación: "Estoy muy triste"

La conductora contó que no hay terceros en discordia ni tampoco escándalo en el medio, pero que decidieron ir por caminos separados.

La conductora abrió su corazón y se refirió a cómo fue asimilar su realidad: “Imaginate que no es una decisión que se tome de la noche a la mañana, más cuando tenés una familia en el medio, cuando hay chicos (que son) chicos, chicos grandes. Cuando hay una familia ensamblada, cuando hay padres... Es una familia en la que estamos todos muy involucrados, y también todos muy atravesados por esto”.

“Nosotros nos separamos en muy buenos términos. Es una familia hermosa, cambia la forma de la familia, pero no hay rencores, no hay enojos, no hay peleas; laburamos juntos, tenemos un montón de proyectos juntos”, agregó en una entrevista en TN Show.

Sandra Borghi Redes sociales

Se refirió a su vida actual y cómo encarar lo que viene: “Ahora viene reacomodar la parte familiar: vamos a seguir siendo familia toda la vida, pero de una manera distinta -agregó-. Viviendo en casas separadas y compartiendo, porque yo soy una persona muy lógica, él también, y siempre, desde el primer momento priorizamos a nuestros hijos. Y ahora lo seguimos haciendo”.

Y concluyó: “Yo pensé que Fer iba a ser mi compañero para el resto de mi vida. Yo se lo decía siempre: ‘Es mi mejor plan. Y el día que deje de ser mi mejor plan, probablemente ocurra esto’. Y ocurrió. Hay un momento en el que, para los dos, dejamos de ser el mejor plan, evidentemente. Y hay que atravesarlo con sabiduría, con entereza“.