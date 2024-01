La modelo se había distanciado a fin de año luego intentaron reconciliarse, pero no llegó a buen puerto. Finalmente, se confirmó la ruptura.

En primer lugar, la primera ruptura se dio a fines de noviembre del 2023. “La famosa separada, desde hace poco más de una semana, es Ailén Bechara. Está separada de su marido. Ellos tienen un hijo. Con Agustín Jiménez ya tuvieron varias crisis. Ojalá no sea definitivo", expresó Majo Martino.

Ailén Bechara Redes sociales

La panelista amplió en Mañanísima que “el ambiente está muy caldeado, porque uno no deja de seguir, silenciás y no borrás las fotos". La situación parecía no revertirse, pero por las fiestas se volvieron a unir.

Sin embargo, en las últimas horas en una sección conocida como “Ángel responde” en el Instagram de De Brito, le consultaron si Bechara estaba separada y, sin dar más detalles, expresó: “sí”.