Se separó una de las figuras de Telefe y decidió irse del país

No solo fue clave en el reality show de Telefe sino que también participó del Bailando 2023 y tuvo inconvenientes por los que priorizó hablar de la salud mental y expresarlo en televisión. Por eso también decidió contar qué es lo que lo atraviesa en la actualidad y parte fue su ruptura.

“Sí, estoy triste porque me separé de mi novia. Hace dos días que nos separamos, y yo la verdad que la quiero un montón y no me siento bien, pero la verdad es que estamos separados" contó el influencer. Con respecto al motivo de la separación, el joven dijo: "Pasa que últimamente estábamos peleando mucho entonces nos pareció lo mejor un impasse", expresó.

Tomás Holder Gran Hermano Redes sociales

Y agregó: "Me pasa que como me alejé de la televisión prácticamente no recibo comentarios malos ahora. Fue momento de priorizarme a mí, como un chico de 22 años. Hacer cosas de un pibe de mi edad".

Pero ahora fue convocado a un reality show de España, donde probablemente asista: “La verdad que muy contento por eso, es una oportunidad muy lindo. Siempre digo que tengo mucha suerte, las oportunidades así no se le dan a todo el mundo. Yo tuve tres realitys shows en menos de dos años, me parece una barbaridad, más porque no creo tener ningún talento".

Tomás Holder reveló por qué aceptó volver a participar de Gran Hermano: "No tengo ningún talento"

El influencer Tomás Holder reveló que aceptó volver a Gran Hermano porque ya está mejor de salud y considera que no tiene "ningún talento", algo que sorprendió a propios y ajenos.

Su popularidad fue creciendo y lo llevó a ser parte del Bailando 2023. Sin embargo, al quedar fuera del programa conducido por Marcelo Tinelli, ahora el rosarino lanzó "una bomba" sobre su futuro que está fuera del país.