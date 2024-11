Se separó una de las actrices más prestigiosas de Argentina tras un año de relación: "No lo aguantaba más"

La actriz le habría admitido a sus amigos que ya no tenía intenciones de seguir en pareja, por eso tomó la drástica decisión.

La actriz Soledad Silveyra estaba en pareja con José Luis Vázquez desde hace un año y la periodista Nancy Duré de Socios del Espectáculo confirmó que la relación terminó. Si bien no se expusieron en su totalidad los motivos, argumentaron que lanzó una frase que fue determinante.

En el programa de El Trece contaron que “se separó de su novio, porque se desilusionó, se desencantó y no quiere saber más nada porque no lo aguanta más, es Soledad Silveyra". Esto ya lo venía pensando desde hace rato y tomó la decisión final.

Soledad Silveyra y exnovio Redes sociales

"Los esperaban juntos en un cumpleaños de 60, pero no fueron y eso llamó la atención. Solita comentó entre sus amigos que se separó, que está sola, porque no lo aguantaba más. Él, por ahora, no blanqueó la separación con sus amigos, pero la determinación de Solita parece que es terminante”, expresó la periodista.

Agregó que él estuvo en el Sur porque tiene un hijo ahí y ahora se fue a Buzios. “Tiene mucho trabajo porque tiene su posada llena de gente, y ella está acá trabajando con una obra de teatro para el verano 2025", concluyó.