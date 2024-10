Se separó una de las actrices más reconocidas tras dos años de relación: "Estoy duelando"

La actriz Sofía Morandi reveló que estaba en pareja con una bailarina, pero que todo se terminó en el último tiempo . A pesar de no querer hablar de su vida personal, indicó que tuvo su primera relación seria con la que convivió, pero que todo terminó.

En el streaming Nave Nodriza con la conducción de Moria Casán reveló que estaba de novia, cosa que no había revelado antes. “Mi última pareja fue con una mujer. Mi primera y última. Estoy duelando, pero estoy mejor. No hablo tanto de mí, me cuido en ese sentido. Pero nunca había vivido una separación”.