Revés judicial para Juanita Tinelli: archivaron la causa por amenazas a su familia La hija del conductor disponía de un botón antipánico luego de elevar la acusación a la Justicia. Ahora deberá retractarse, ya que se comprobó que la amenaza nunca existió. + Seguir en







Juanita Tinelli junto a sus padres, Paula Robles y Marcelo.

Juanita Tinelli atraviesa un momento difícil tras el revés judicial en la causa por amenazas contra su familia. La investigación determinó que la llamada denunciada nunca existió y, en consecuencia, la modelo deberá retractarse. Con esta resolución, el expediente quedó archivado, cerrando así un capítulo que había llegado a otorgarle incluso un botón antipánico como medida de protección.

La información la dio a conocer Laura Ubfal en su streaming, donde recordó que, según la denuncia, se trataba de "una amenaza terrible contra ella y su familia, atribuida a un hombre que luego resultó ser Gustavo Scaglione, comprador de Telefe. Obviamente, todo indicaba que se trataba de un llamado falso en el que alguien utilizó ese nombre".

"Según Juana, ella se asustó y borró el mensaje; entonces, cuando la Justicia le pidió su teléfono para corroborar de dónde vino la llamada, ella no quiso entregar su celular, nunca se pudo comprobar nada", contó la periodista. Confirmó que finalmente "la causa fue archivada pero, además, Juanita Tinelli deberá retractarse ya que la Justicia comprobó que la llamada nunca existió".

Laura Ubfal Laura Ubfal, la nueva incorporación de Intrusos. Redes sociales Al presentar la denuncia por amenazas, la hija de Marcelo Tinelli había asegurado que la persona que la llamó se identificó como el empresario Gustavo Scaglione, reciente dueño de Telefe, quien luego salió a aclarar la situación.

Fue Marina Calabró quien leyó el escrito de la modelo: "Atendí el teléfono y una voz masculina me preguntó: '¿Vos sos Juanita Tinelli?'. Respondí que sí y le pregunté quién hablaba. El hombre contestó: 'Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho, mucho'. Acto seguido cortó la comunicación. El tono fue inequívocamente amenazante: sentí pánico inmediato, me costaba respirar. Temí por mi seguridad y la de mi familia. Por el estado de nervios que me provocó la amenaza, borré el registro de la llamada", declaró la denunciante.

Calabró se comunicó luego con Scaglione, quien le respondió muy enojado. "Ya lo pasó todo a los abogados para que se ocupen de esta falsa denuncia y ahora va a ejecutarle todo con respecto a las deudas que Tinelli tiene con él", leyó la panelista al aire. De acuerdo con lo informado, el legendario conductor de TV mantendría una deuda superior a los 10 millones de dólares con Gustavo Scaglione. El compromiso estaría vinculado a la propiedad que actualmente ocupa el conductor y que, en noviembre, debería ser entregada al dueño de Telefe como parte de pago. Por su parte, Scaglione se defendió con firmeza y declaró: "Jamás amenacé a Juanita Tinelli. Voy a iniciar acciones legales porque están difamando mi nombre". La causa fue finalmente archivada.